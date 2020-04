Eintracht Erle steckt im Klebebild-Fieber

Sammelbilder sind das neue Toilettenpapier. Zumindest an diesem Samstag im Erler Lebensmittelgeschäft Marktkauf. Während zahlreiche Kunden hier bis vor Kurzem noch schnurstracks die Klopapier-Regale ansteuerten und hofften, eines der heiß begehrten Pakete abzustauben, machen viele diesmal schon an der Obst- und Gemüseabteilung Halt. So auch der sechsjährige Ben mit seinem Vater Alexander. Statt Erdbeeren und Spargel befördern sie allerdings ein Stickeralbum und einen ganzen Stapel kleiner Tütchen vom benachbarten Sonder-Verkaufsstand in ihren Einkaufwagen. Ben trägt dabei, wie so viele an diesem Tag, seinen Trainingsanzug von Eintracht Erle.

Der sechsjährige Ben mit seinem Papa Alexander auf Sticker-Jagd. Foto: Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Schließlich will auch der Fußballer der Eintracht-G-Jugend einer der ersten sein, der alle 424 Klebebildchen zusammen hat und das neue Sammelalbum damit füllen kann. Seit Samstag sind die Sticker und das dazugehörige Heft nun bei Marktkauf erhältlich und versetzen einen ganzen Verein ins Sammelfieber. Eine Tüte mit fünf Bildern kostet 90 Cent, das Album ist zum Preis von vier Euro zu haben. Der erste Ansturm ist groß: „Wir haben nach zwei Stunden das erste Mal nachgefüllt, gerade war wieder alles leer. Das ist bombastisch“, erzählt Marktleiter Jörg Ramöller am Samstagmittag. Neben ihm steht Adam Augusciak und grinst. Das Vorstandsmitglied sieht gerade das Ergebnis unzähliger ehrenamtlich investierter Arbeitsstunden.

Die Organisation lief seit Januar

Seit Anfang Januar organisierte er fast im Alleingang das Mammut-Projekt, möglichst viele Spieler der insgesamt 21 Eintracht-Mannschaften von den Bambinis bis zu den Alten Herren vor die Kamera zu bringen. „Das war schon mit sehr viel Arbeit und Zeitaufwand verbunden. Allein die Datenschutzerklärungen haben einen ganzen Ordner gefüllt“, erzählt Augusciak. „Wenn ich jetzt das fertige Ergebnis sehe, macht mich das schon stolz.“

Unterstützung bekam der 36-Jährige, der auch bei den Alten Herren der Eintracht kickt, von seinem Schwager Sebastian Paziorek und Fotograf Toni Gawelek, die ebenfalls langjährige Eintrachtler sind. Letzterer kümmerte sich gemeinsam mit Augusciak um die sechs dreistündigen Shootings, die es brauchte, um alle 424 Spieler und Verantwortliche zu knipsen. Gedruckt wurden die Bilder dann vom Berliner Start-Up-Unternehmen Stickerstars.

Dass sie nun im Marktkauf über die Ladentheke gehen, erklärt Augusciak mit der veränderten Haltung des Supermarktes: „Ich wollte diese Aktion schon vor zwei Jahren machen, habe damals aber keinen Markt als Unterstützer gefunden. Auch die Edeka-Gruppe, zu der Marktkauf ja gehört, hat abgelehnt“, berichtet er. „Inzwischen gibt es dort aber eine neue Führung, die vom Stickerstars-Projekt gehört und mich dann gefragt hat, ob wir noch Interesse hätten. Da habe ich sofort zugesagt.“ Neben seinem Verkaufsraum stellt der Supermarkt auch das benötigte Geld für die Produktionskosten zur Verfügung. „Wir bei Edeka und Marktkauf schreiben Regionalität groß. Deshalb wollen wir regionale Sportvereine durch Aktionen wie diese stärken und unsere Verbundenheit zeigen“, erläutert Marktleiter Jörg Ramöller das Engagement.

Einnahmen im vierstelligen Sektor

Dank der Unterstützung gehe die Eintracht kein finanzielles Risiko ein, wie Augusciak betont. Im Gegenteil: „Wir sind zur Hälfte am Verkauf des Albums beteiligt, zudem haben wir noch einige Werbeanzeigen an unsere Sponsoren verkauft. Da kommen Einnahmen im vierstelligen Bereich zusammen.“ Geld, das die Eintracht in der Corona-Krise besonders gut gebrauchen kann. Zumal auch die Einnahmen aus der für Samstag geplanten großen Kick-Off-Aktion mit Torwandschießen und Grillen fehlen. Darüber hinaus habe das Projekt in diesen Zeiten aber auch eine weitere, noch viel wichtigere Funktion, wie Sebastian Paziorek erklärt: „Durch das Sammeln wird der Zusammenhalt noch mehr gestärkt. Momentan können wir ja nicht gemeinsam auf dem Platz trainieren. Dass sich die Spieler durch die Sticker trotzdem besser kennenlernen können, ist umso wichtiger. Wenn wir dann irgendwann wieder Fußballspielen können, erkennen die Kleinsten die Spieler der ersten Mannschaft und umgekehrt“, sagt er. „Deshalb noch einmal ein großes Dankeschön an Marktkauf für die großartige Unterstützung.“

Zehn Wochen haben die Eintrachtler nun Zeit, um ihr Album zu füllen und die von Adam Augusciak versprochene „Überraschung für den Ersten, der sein Heft vollkriegt“ abzusahnen. Auch der sechsjährige Ben wird mit seinem Vater wohl nicht zum letzten Mal am Sonder-Verkaufsstand gewesen sein, um Klebebildchen zu ergattern. Doch keine Sorge: Genau wie beim Toilettenpapier sind auch die Sticker-Vorräte voll.