Eintracht-Training: Mindestabstand statt Manndeckung

Der erste Weg führt die Jugendfußballer von Eintracht Erle ins Toilettengebäude. Einer nach dem anderen der E2-Junioren steuert, sofern er das Kommando vom Platzwart bekommen hat, das Waschbecken an und wäscht sich gründlich die Hände. Als er an der Reihe ist, betritt auch Felix das Gebäude, gönnt sich eine Portion Seife und dreht den Wasserhahn auf. Für ihn und seine Mannschaftskameraden steht an diesem Mittwoch die vierte Trainingseinheit seit der zweimonatigen Corona-Zwangspause auf dem Programm. Ans Händewaschen hat er sich schon gewöhnt.

„Das ist natürlich etwas komisch. Aber die Hauptsache ist, dass wir wieder trainieren und unsere Freunde treffen können“, sagt der Neunjährige durch seinen Mund-Nasen-Schutz, als er die Hände mit Papier abtrocknet. Dass Felix und seine Mitspieler das Toilettengebäude betreten und danach auch wieder auf den Platz stürmen können, haben sie dem Jugendvorstand der Eintracht zu verdanken.

Trainer Marco Kroll gibt Anweisungen. Die Kids hören zu. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Dessen Hygiene-Konzept segnete Gelsensport bereits Mitte Mai ab, sodass die Erler anschließend als erster Gelsenkirchener Fußballverein wieder das Training aufnehmen durften. Mittlerweile haben weitere Klubs nachgezogen und orientieren sich teils sogar am Konzept der Eintracht. Dies sieht unter anderem verkürzte Einheiten von 75 statt 90 Minuten vor, um Zeit fürs Händewaschen zu gewinnen. Jeder Trainer darf sechs Spieler betreuen, die allerdings nicht untereinander in Kontakt kommen dürfen. Statt Manndeckung heißt es nun Mindestabstand.

Den gilt es natürlich auch auf dem Feld einzuhalten. Felix und Co. platzieren ihre Rucksäcke mit vorbildlichem Abstand am Spielfeldrand, reißen sich ihre Maske vom Mund und packen ihren selbst mitgebrachten Ball aus. Als erstes stehen Warmmach-Übungen auf dem Programm. „Anfersen und danach zum Kopfball hoch“, brüllt Coach Sebastian Paziorek in einer Lautstärke, dass seine Worte trotz Maske überall auf dem Platz zu hören sind. Im Gegensatz zu den Spielern ist für ihn und Trainerkollege Marco Kroll ein Mund-Nasen-Schutz auch auf dem Spielfeld Pflicht.

Trainer müssen Handschuhe tragen

Zudem müssen die beiden Handschuhe tragen, damit die Versuchung geringer ist, das eigene Gesicht zu berühren. Kontrolliert, und im Ernstfall korrigiert, werden sie von Jugendleiter Oliver Gerliz, der mit drei weiteren Helfern auf der Anhöhe neben dem Kunstrasen steht.

So auch bei einer Sprint-Übung, an dessen Ende die Spieler ein Hütchen an den nächsten Kicker übergeben müssen: Oliver Gerliz schaut sich das Geschehen einige Minuten an, bespricht sich mit seinen Kollegen und kommt herunter aufs Spielfeld. Nach einem kurzen Gespräch mit Marco Kroll korrigiert jener: „Jungs, werft euch die Hütchen lieber zu, sonst kommt ihr euch zu nah.“ Ein Ausrutscher, für den Gerliz volles Verständnis hat: „Dafür sind wir als Helfer ja da. Als Trainer verlierst du irgendwann den Überblick“, sagt er, als er wieder am Gestänge neben der geschlossenen Bratwurstbude lehnt.

Unten auf dem Platz kommt es anschließend zu einer Premiere: Torwart Sam streift sich seine Handschuhe über, stellt sich zwischen die Pfosten und hechtet nach den Schüssen seiner Mitspieler. Seit Mitte März hat der Zehnjährige darauf verzichten müssen. Um zu verhindern, dass Keeper in ihre Handschuhe spucken, hatte Gelsensport Torwart- und Torschusstraining zunächst noch untersagt. Ab heute ist dies – abgesehen vom Spucken – erlaubt. Und Sam kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. „Es ist richtig cool, wieder harte Schüsse zu kriegen“, freut sich der Nachwuchs-Keeper und wischt sich die Schweißperlen aus dem Gesicht. „Aber das Training ist anstrengender als sonst. Ich habe in der Corona-Zeit halt nicht so hart trainiert.“

Umso glücklicher ist er, dass ihm nun wieder die Bälle um die Ohren fliegen. Auf das Abschlussspiel, den Höhepunkt eines jeden Trainings, müssen er und seine Kollegen aber noch verzichten. Auch wenn Zweikämpfe formal wieder erlaubt sind, wollen die Erler lieber auf Nummer sicher gehen und es vorerst beim kontaktfreien Sport belassen. „Wir machen stattdessen eine Runde Ziel- und Lattenschießen“, verkündet Sebastian Paziorek. Seine Trainingsgruppe tritt gegen die von Marco Kroll an – und gewinnt.

Die Bälle werden desinfiziert

Sofort brandet Jubel auf. Auch Felix, der als einziger die mit drei Punkten dotierte Latte getroffen hat, ballt die Faust. Auf den sonst üblichen Handschlag verzichtet er allerdings. Stattdessen zieht er sich die Maske wieder auf, klemmt sich seinen Ball unter den Arm und läuft die Anhöhe hinauf. Dort desinfiziert jeder sein Spielgerät und verstaut es wieder im Rucksack. Und wie war das Training mit all den Maßnahmen nun? „Man gewöhnt sich dran“, sagt der zehnjährige Dario. „Es wäre natürlich cooler, wenn wir normal spielen könnten. Aber so ist das auch schon gut.“ Dann gehen er und seine Freunde Richtung Ausgang – allerdings mit einer kleinen Umleitung: Denn wie beim ersten Weg ist auch beim letzten vor dem Verlassen der Sportanlage Händewaschen Pflicht.