Elf Neuzugänge: Schalker Frauenteams verstärken sich kräftig

Gelsenkirchen. Die Schalker sichern sich elf neue Spielerinnen für ihre Mannschaften „Blau“ und „Weiß“. Die meisten bringen Erfahrung aus höheren Ligen mit

Der FC Schalke 04 rüstet seine in der Fußball-Kreisliga A spielenden Frauenmannschaften mächtig auf: Gleich elf neue Spielerinnen verstärken die beiden Teams der Königsblauen.

Während Fabienne Katzenski, Pia Canibol, Tiffany Sinner, Mara Scheibe, Zilan Elüstü, Jasmin Barlage, Luisa Ott für Team „Blau“ eingeplant sind, stoßen Lena Apitzsch, Celine Lentjes, Sina Öner, Nora Steinsträter zu Team „Weiß“ hinzu.

Erfahrung aus hören Ligen

Ein Großteil der Neuzugänge bringt Erfahrung aus höheren Ligen mit. Fünf spielten zuletzt für den Bottroper Klub Blau-Weiß Fuhlenbrock in der Landesliga: Fabienne Katzenski, Pia Canibol, Tiffany Sinner, Lena Apitzsch und Celine Lentjes.

Während Luisa Ott zuletzt für den Bezirksligisten SV Fortuna Freudenberg II kickte, kommt Zilan Elüstü vom Landesligisten Duisburger SV 08.

Sina Öner legte zuletzt eine Pause ein, kickte in der Saison 2017/18 aber bei den B2-Juniorinnen des MSV Duisburg, und Nora Steinsträter lief bis vor Kurzem sogar für den SV Budberg in der Regionalliga auf. In Mara Scheibe und Jasmin Barlage sicherten sich die Knappen zudem ein Duo von Ligakonkurrent ASC Leone.

Viele Neuzugänge sind Mitglied auf Schalke

„Viele dieser Spielerinnen sind schon seit Jahren dem FC Schalke 04 als Mitglied verbunden, das freut uns natürlich sehr“, sagt Boris Liebing, der Vorsitzender der Schalker Frauenfußball-Abteilung und Trainer von Team „Weiß“ ist.

Er hält viel von seinen Neuzugängen – und das liegt nicht nur an ihrer fußballerischen Qualität: „Uns ist wichtig, dass die Spielerinnen menschlich zu den Teams passen, sich wohlfühlen und sich gut integrieren, sobald wir wieder trainieren können“, betont er und fügt hinzu: „Wir wollen ein gut strukturiertes Team aus den Spielerinnen bilden, um auch für die kommenden Jahre ein festes Gerüst zu haben – auch wenn aktuell ja nicht gespielt werden kann.“

