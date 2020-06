Emre Giourouck schießt Schalke gegen Iserlohn zum 1:0-Sieg

Gelsenkirchen. Schalkes U-16-Fußballer bleiben in der B-Junioren-Westfalenliga auf Rang zwei. Das U-15-Team feiert in der Regionalliga seinen ersten Saisonsieg.

Die U-16-Fußballer des FC Schalke 04 bleiben in der B-Junioren-Westfalenliga ungeschlagen und mit jetzt zehn Zählern auf Rang zwei hinter dem punktgleichen Spitzenreiter SC Paderborn 07. Das Team von Trainer Willi Landgraf setzte sich dank eines späten Treffers von Emre Giourouck mit 1:0 gegen den FC Iserlohn durch. Nach einer Niederlage und einem Unentschieden ließ die königsblaue U15 in der C-Junioren-Regionalliga ihren ersten Saisonsieg folgen, und zwar mit 3:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen.

FC Schalke 04 U16 – FC Iserlohn U17 1:0 (0:0)

Trainer Willi Landgraf bewies ein glückliches Händchen, als er auf zwei Sturmspitzen umstellte und in der 63. Minute Emre Giourouck sowie Hadi Haidoura einwechselte. Dieses Duo sorgte in Co-Produktion schließlich für das Tor des Tages. Nach einer Flanke von Hadi Haidoura vollendete Emre Giourouck in Mittelstürmer-Manier. „Insgesamt waren wir heute spielerisch die bessere Mannschaft und haben uns mit dem späten Treffer für eine gute Leistung belohnt“, sagt Willi Landgraf auf knappenschmiede.de.

Allerdings hätte sich der 51-Jährige einen Treffer seines Teams schon früher gewünscht. Möglichkeiten dazu hatten die Schalker U-16-Fußballer einige. „Wir konnten vor allem in der ersten Spielhälfte einige gute Torchancen gegen konterstarke Gäste aus Iserlohn erarbeiten“, berichtet Willi Landgraf. „Insgesamt muss die Mannschaft jedoch noch ruhiger werden und vor allem die letzten Pässe noch etwas genauer ausspielen, um die zahlreichen Chancen in Zählbares umzuwandeln.“ Nur gut, dass der Siegtreffer fiel, nachdem das Landgraf-Team den Druck in der zweiten Halbzeit noch einmal erhöht hatte – sieben Minuten vor dem Abpfiff dank Emre Giourouck.

Weiter geht es für die Schalker U16 bereits am Donnerstag (3. Oktober). Am Tag der Deutschen Einheit empfängt sie den TSV Marl-Hüls, der mit nur einem einzigen Punkt Westfalenliga-Schlusslicht ist. Anstoß wird um 11 Uhr auf dem Kunstrasen 6 am Ernst-Kuzorra-Weg sein.

Tor: Emre Giourouck (73.).

FC Schalke 04 U16: Lenuweit - Ferreira, Milic, Pinke, Gyamfi, Lanfer, Özat (63. Haidoura), Pannewig, Murati (57. Di Fine), Korytowski (63. Giourouck), Klöckner (75. Sarli).

FC Schalke 04 U15 – Rot-Weiß Oberhausen U15 3:2 (2:0)

Klar: Die Freude nach dem ersten Saisonerfolg in der C-Junioren-Regionalliga war bei den Schalker U-15-Fußballern groß. Rundum zufrieden war Trainer Jakob Fimpel aber dennoch nicht. „Das Gefühl eines Sieges haben die Jungs vermisst, und es hat ihnen sehr gutgetan, drei Punkte auf Schalke behalten zu können“, sagt der 30-Jährige. „Wenn ich allerdings als Trainer das Spiel bewerte, hat mir erneut die Zielstrebigkeit nach vorne gefehlt.“

Lange Zeit waren die Königsblauen gegen die Kleeblätter das dominierende Team und kamen dank des Handelfmeter-Tores von Lennart Bollenberg sowie des Treffers von Philip Amaro Buczkowski zu einer verdienten 2:0-Pausenführung. Trainer Jakob Fimpel hätte sich allerdings mehrere gute Möglichkeiten gewünscht. Zu wenige waren es auch im zweiten Abschnitt. Enes Kaan Rüzgar erhöhte lediglich noch auf 3:0, ehe die tapferen Oberhausener in der Schlussphase zwei leichtsinnige Fehler der Schalker nutzten, um auf 2:3 zu verkürzen.

Schon am Mittwochabend (2. Oktober) muss das Fimpel-Team erneut ran. Dann gastiert der Tabellenneunte an der Dortmunder Deutsch-Luxemburger Straße beim Tabellenzwölften Hombrucher SV. Angepfiffen wird diese Partie um 18.30 Uhr.

Tore: 1:0 Lennart Bollenberg (10., Handelfmeter), 2:0 Philip Amaro Buczkowski (27.), 3:0 Enes Kaan Rüzgar (45.), 3:1 (56.), 3:2 (70.).

FC Schalke 04 U15: Podlech - Chana, Bollenberg, Barthel (47. Mutanda), Wollstadt (52. Hot) - Grüger, Rüger, Adigüzel - Nkowa (52. Arican), Rüzgar, Buczkowski.