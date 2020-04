Erler SV 08: Kastner leistet seit 50 Jahren Vorstandsarbeit

Auf der Sportanlage des Erler SV 08 ist es ruhiger als sonst. Normalerweise jagen hier bereits ab dem frühen Nachmittag die jüngsten Fußballer der Kugel hinterher. Doch an diesem Tag ist es anders, die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben auch den Spiel- und Trainingsbetrieb am Forsthaus lahmgelegt. Für Ernst Kastner ist es ein ungewöhnliches Bild. Der 78-Jährige war schließlich dabei, als der ESV in den 1970er-Jahren in der Verbandsliga vor 8000 Zuschauern spielte. Mittlerweile ist er seit 50 Jahren im Vorstand des Vereins aktiv. Im WAZ-Interview erzählt Ernst Kastner, wie ihn Vereinschef Karl Sewtz zum ESV lotste und warum er nie selbst für seinen Herzensklub spielte.

Sein 50-Jähriges hat Ernst Kastner noch nicht gefeiert

Herr Kastner, die Corona-Beschränkungen machen Treffen in den Vereinen gerade unmöglich. Konnten Sie Ihr besonderes Jubiläum vorher denn zumindest noch ein wenig feiern?

Ernst Kastner: Nein, wir haben bisher noch nicht gefeiert. Ich glaube aber auch, dass solche Jubiläen teilweise nicht mehr nachgehalten werden, weil in den Vereinen dafür die nötigen Helfer fehlen. Ich bin aber nicht böse darüber. Ich mache das schließlich nicht, um von anderen geehrt zu werden, sondern weil es mir Spaß macht.

Erich Kastner hat beim Erler SV 08 auch die tollen Jahre in der Verbandsliga miterlebt. Foto: Michael Korte

Wie ging das denn überhaupt los mit Ihnen und dem Erler SV 08?

Das kam über die Zeche Graf Bismarck zustande. Ich habe dort als Schlosser gearbeitet und war Jugendsprecher. Bei einer Betriebsrat-Sitzungen hat mich Karl Sewtz angesprochen, der dort und im Vorstand von 08 tätig war. Er meinte zu mir, dass er gute Kräfte braucht, die im Verein mitarbeiten. Der damalige Geschäftsführer sagte dann ‚Werd‘ doch zweiter Geschäftsführer, da brauchst du gar nicht viel machen.’ Danach wurde aus dem zweiten der erste und so weiter (lacht).

Für den Erler SV 08 hat Kastner nie gespielt

Das heißt, Sie haben vorher gar nicht für Null-Acht gespielt?

Genauso ist es. Mein Vater hatte nichts mit Sport zu tun und musste von seinem Gehalt vier Kinder ernähren. Da waren Fußballschuhe nicht drin. Ich habe mir deshalb von einem Freund Schuhe geliehen und heimlich bei einem Verein aus der Resser Mark gespielt. Als ich dann aber mal mit aufgeschürften Knien zurückkam und meine Eltern das bemerkten, hatte sich das mit dem Fußballspielen erledigt.

Sie haben anschließend fast alle Vorstandspositionen vom Kassierer bis zum Vorsitzenden durchlaufen. Nebenbei waren beziehungsweise sind Sie auch noch beim Fußballkreis und Sportgericht tätig. Wie haben Sie all‘ das unter einen Hut bekommen?

Ja, das war schon etwas Besonderes. Ich habe schließlich normal gearbeitet. Meistens lief es so, dass ich meine Frau mittags angerufen und ihr gesagt habe, dass sie für mich kein Essen machen muss und nur meine Tasche packen soll, damit ich nach der Arbeit direkt zum Platz fahren kann. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Für mich war es aber das Beste. Wir hatten eine besondere familiäre Situation. Da war es wichtig, dass der Tag möglichst eng getaktet ist.

Erinnerungen an die glorreichen 60er und 70er Jahre

Zeit zum Genießen blieb dabei aber hoffentlich doch noch. Welche Höhepunkte sind Ihnen im Gedächtnis geblieben?

Höhepunkte waren natürlich die Aufstiege. In den 1960- und 70er-Jahren hat Null-Acht ja noch in der Verbandsliga, der damals höchsten Amateurklasse gespielt. Die Mannschaft in den 70ern mit Kurt Waschk und Joschi Wolters als Spieler und Josef „Jupp“ Broden und später Karl-Heinz Bechmann als Trainer war traumhaft.

Mittlerweile spielt der Klub in der Bezirksliga. Was hat sich darüber hinaus in den 50 Jahren verändert?

Die Gemeinschaft war intensiver. Sonntags haben die Frauen Kuchen gebacken und nach dem Spiel haben alle noch gemütlich zusammengesessen. Dann kamen auch die Zuschauer dazu und hatten Kontakt mit den Spielern. Heute trinken die Spieler vielleicht noch ein, zwei Bier und fahren nach Hause. Auch die Zuschauer sind weniger geworden. Als wir gegen Arminia Bielefeld um den Aufstieg in die Zweite Liga gespielt haben, waren 8000 Fans am Forsthaus. Heute kommen zu einem Derby vielleicht noch 100.

Kastner ist zuversichtlich, dass der Erler SV 08 in die Landesliga aufsteigt

Die 100er-Marke könnte der ESV ja bei der nächsten Aufstiegsfeier knacken. Aktuell ist der Verein Bezirksliga-Spitzenreiter. Wie zuversichtlich sind Sie, dass es mit dem Aufstieg klappt?

Ich bin guter Dinge. Ich hoffe, dass die Verbände die Saison abbrechen und diejenigen, die jetzt auf den Aufstiegsplätzen stehen, aufsteigen dürfen und Absteiger nicht absteigen müssen.