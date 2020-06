Erstmals im Schalke-Profikader: Das ist Can Bozdogan (19)

Berlin/Gelsenkirchen. Schalke-Cheftrainer David Wagner hat Can Bozdogan, den 19-jährigen Kapitän der U-19-Mannschaft, erstmals in den königsblauen Profi-Kader berufen.

Nach dem 18-jährigen Innenverteidiger Malick Thiaw hat ein zweiter Spieler der A-Junioren des FC Schalke 04 den Sprung zu den Profis geschafft: Can Bozdogan, der Kapitän der königsblauen U-19-Fußballer, deren Bundesliga-Saison wegen der Corona-Pandemie am 25. Mai abgebrochen wurde, ist am Sonntag in der Partie beim 1. FC Union Berlin (1:1) von Cheftrainer David Wagner erstmals für den 18-Mann-Kader nominiert worden – er ist aber ohne Einsatz geblieben.

In der bisherigen Saison der A-Junioren-Bundesliga West kommt Can Bozdogan, der vor dieser Spielzeit vom 1. FC Köln nach Gelsenkirchen gewechselt ist, auf 13 Spiele, in denen er für den Tabellensechsten drei Tore erzielt sowie drei Treffer vorbereitet hat.

Knieverletzung im Trainingslager im spanischen Fuente Álamo

Nachdem sich der 19-jährige deutsche Junioren-Nationalspieler jedoch Anfang des Jahres im Trainingslager der Profis im spanischen Fuente Álamo eine Knieverletzung zugezogen hatte, fiel er lange aus und verfolgte die Partien seiner U-19-Teamkollegen bis zum Stopp wegen der Corona-Pandemie nur als Zuschauer.

Das Ergebnis und einige Auftritte der Mannschaft von Trainer Norbert Elgert waren in dieser Saison enttäuschend: Beim Abbruch nach 20 von 26 Spielen betrug der Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Köln schon zwölf Zähler und auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund, den die Schalker A-Junioren in der Hinrunde in dessen Stadion an der Adi-Preißler Allee eindrucksvoll mit 4:0 geschlagen hatten, zehn Punkte.

Westdeutscher Fußballverband entscheidet am 20. Juni

Can Bozdogan, der vor allem wegen seines sehr starken linken Fußes gefürchtet ist, besitzt beim FC Schalke 04 einen Vertrag bis 2022. So könnte der Mittelfeld-Mann bei den Königsblauen, sofern er nicht im Bundesliga-Team gebraucht werden sollte, in der kommenden Saison auch ein Kandidat für die U-23-Mannschaft sein, die in der Regionalliga West spielt.

Wie die Spielzeit 2019/20 in der Regionalliga West gewertet wird – das Team von Trainer Torsten Fröhling liegt auf Platz neun –, will das Präsidium des Westdeutschen Fußballverbandes bei einem außerordentlichen Verbandstag am 20. Juni (Samstag) entscheiden. (AHa)