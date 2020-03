Ex-Schalker Jürgen Meier übernimmt die U19 von Horst 08

Fußball-Landesligist SV Horst 08 hat einen neuen Trainer für seine älteste Jugendmannschaft gefunden - und der ist im Kreis Gelsenkirchen kein Unbekannter: Jürgen Meier übernimmt zur kommenden Saison die U19 der Null-Achter und folgt damit auf Willi Schmalz, der seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hat. Der 52-Jährige betreut aktuell noch die in der Landesliga spielende B-Jugend der SG Wattenscheid 09 und ist ab Sommer erstmals seit 2007 wieder in Gelsenkirchen tätig. Damals hatte Meier die SG Eintracht in Richtung DJK TuS Hordel verlassen, anschließend trainierte er verschiedene Vereine im Herner und Bochumer Raum.

Inhaber der Elite-Jugend-Lizenz

Nun kehrt der Inhaber der DFB-Elite-Jugend-Lizenz, der als aktiver Spieler unter anderem für den SC Hassel und SV Rotthausen in der Oberliga auflief und für die Reserve von Schalke 04 in der Verbandsliga die Schuhe schnürte, also zurück nach Gelsenkirchen. Sehr zur Freude von Aygün Köstekci, Horsts Koordinator im Bereich C- bis A-Jugend: „Wir wollen, dass das Zusammenspiel zwischen und Jugend- und Seniorenabteilung wieder besser klappt und mehr Jungs aus der A-Jugend den Sprung zu den Senioren schaffen. Da Jürgen sowohl im Jugend- als auch Seniorenbereich gearbeitet hat, weiß er genau, was die Jungs dafür brauchen. Zudem bringt er viel Erfahrung aus seiner Zeit als aktiver Spieler mit. Er passt perfekt zu uns“, sagt er.

In welcher Liga Meier den ältesten Horster Nachwuchs ab Sommer trainiert, ist allerdings noch unklar. Aktuell liegen die Null-Achter in der Bezirksliga nur wegen des besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsplatz. Falls die Saison wegen des Coronavirus abgebrochen werden sollte, wäre der Klassenerhalt also perfekt. Doch selbst wenn die Spielzeit fortgesetzt wird, ist Köstekci in Sachen Klassenerhalt optimistisch: „Man muss bedenken, dass wir eine sehr junge Mannschaft mit sehr viele Jungjahrgängen haben. Das Team hat aber die Qualität, um in der Liga zu bleiben. Ich mache mir deshalb keine Sorgen.“