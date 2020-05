Ex-Schalker Mineiro hat Heimweh: Beim Derby in Down Under

Hinter Carlos Luciano da Silva, besser bekannt als „Mineiro“, liegt eine halbe Erdumrundung: Anfang des Jahres verließ der ehemalige S04-Profi seine Wahlheimat Ruhrgebiet und schlug im australischen Melbourne auf, wo der 44-Jährige nun als Trainer für ein Fußball-Sozialprojekt tätig ist. „Ich arbeite hier mit benachteiligten Kids und mit Flüchtlingen“, berichtet der 24-malige brasilianische A-Nationalspieler: „Meine neuen Aufgabe bereitet mir viel Spaß, auch das australische Klima ist für mich als Brasilianer optimal.“ Doch Mineiro, der 2009 unter Felix Magath vom FC Chelsea nach Schalke gewechselt war, offenbart auch ein weinendes Auge: „Ich habe gut ein Jahrzehnt im Revier gelebt, zuerst sechs Jahre in Gelsenkirchen, anschließend vier Jahre in Recklinghausen. Ich muss sagen: Unsere zweite Heimat fehlt mir und meiner Familie manchmal sehr.“

Da trifft es sich gut, dass Mineiro am Samstag einen Blick zurück nach Deutschland werfen kann – via TV-Gerät: „Natürlich werde ich alles versuchen, um mir das Revierderby anzusehen“, verspricht der einstige Mittelfeldstar. „Zwar liegt die Anstoßzeit für uns mitten in der Nacht, aber man kann das Spiel ja zeitversetzt gucken.“

Die Kinder sind natürlich Schalker

Mineiros Herz schlägt ganz klar für Blau-Weiß („Ich hoffe sehr auf einen Auswärtssieg!“), auch wenn sein S04-Gastspiel schon nach zehn Monaten und nur acht Liga-Einsätzen wieder beendet war. „Ich hatte mich im dritten Spiel, bei der 0:1-Heimniederlage gegen Freiburg, am Knie verletzt“, erinnert sich der damals 34-Jährige. Diagnose: Meniskusschaden! „Zwar schaffte ich ein rasches Comeback, aber ich wurde nicht richtig fit. Nach der Saison sagte Magath: ,Du bist zu alt, wir werden nicht mit dir verlängern.’ Das war schade, aber verständlich.“

Dem Ruhrpott blieb Mineiro – zu Deutsch: Bergarbeiter – dennoch treu. Er kickte als Amateur für den TSV Marl-Hüls und arbeitete als Trainer in verschiedenen Integrations-Projekten. Auch einigen S04-Profis wie Raffael oder Franco di Santo half Mineiro, sich im Revier einzuleben: „Die Menschen in der Region sind sehr offen und herzlich“, schwärmt der 1,69-Meter-Mann. „Ich selbst fühlte mich so gut aufgenommen, dass meine Familie und ich deutsche Staatsbürger wurden. Meine drei Kinder denken ohnehin wie Deutsche und sind natürlich allesamt Schalke-Fans.“

Die neue Welt der Familie aber heißt Australien. Zwar ist die Corona-Krise in „Down Under“ merklich abgeflacht, doch der Neuankömmling hat dort noch ganz andere Probleme zu meistern: „Mein Englisch ist bislang nicht so gut“, gesteht Mineiro: „Zwar war ich von 2008 bis 2009 in Chelsea unter Vertrag, aber dort hatte ich so viele brasilianische Mitspieler, dass ich die Sprache nie wirklich lernte. Hier müssen meine Kinder mir manchmal mit ihren Englisch-Kenntnissen helfen, aber ich lerne fleißig.“ Ob er für immer in Australien bleiben will? „Wer weiß, vielleicht kehren wir eines Tages zurück ins Ruhrgebiet“, sagt Mineiro. Sein Blick verrät eine gute Portion Heimweh.