Stefan Effenberg feuert auf Schalke-Boss Clemens Tönnies

Gelsenkirchen. „Clemens Tönnies darf bis heute den Verein führen“, sagt Stefan Effenberg über den Schalker Aufsichtsratsboss. „Für mich ist das ein Unding.“

Stefan Effenberg hat in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.de auch wieder sehr genau nach Gelsenkirchen geschaut – und er kommt dabei zu überhaupt keinem guten Ergebnis. „Für die Entwicklung auf Schalke fehlen einem mittlerweile fast die Worte“, schreibt der 51-Jährige. „Was der Verein in der Öffentlichkeit für ein Bild abgibt, ist kläglich. Sportlich ist Schalke seit zwölf Spielen ohne Sieg – damit hat der Klub den Negativrekord aus der Saison 1993/94 eingestellt. Absteigen wird man wohl trotzdem nicht.“

Allerdings blickt Stefan Effenberg weiter voraus, und er prophezeit den Königsblauen alles andere als eine rosige Zukunft. „Das größte Problem für Schalke wartet noch“, meint der ehemalige Nationalspieler.

Stefan Effenberg findet Wolfsburg und Hoffenheim sympathischer

Er führt fort: „Das wird in den kommenden Jahren die Frage: Wer will überhaupt noch zu Schalke wechseln? Wer ist denn bereit, hier noch einen Vertrag über zwei, drei Jahre zu unterschreiben? Wenn ich Angebote von Schalke und einem anderen Klub bekomme, frage ich mich doch unweigerlich: Willst du bei einem Klub mit so einer schlechten Außendarstellung und unsicherer Zukunft wirklich spielen? Wo selbst Kapitäne wie Alexander Nübel, Benedikt Höwedes oder Ralf Fährmann in aller Regelmäßigkeit rasiert werden, nachdem ihnen zuvor noch das Vertrauen ausgesprochen worden ist?“

Stefan Effenberg hat eine klare Antwort: „Nein. Ich würde zu einem anderen Verein wechseln – ob er Wolfsburg, Hoffenheim oder anders heißt.“

Clemens Tönnies empfiehlt die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika

Der ehemalige Nationalspieler kritisiert jedoch nicht nur den Umgang mit den vermeintlich Arrivierten. „Auch mit jungen Spielern pflegt Schalke einen fragwürdigen Umgang“, sagt Stefan Effenberg. „Nach der Entmachtung von Alexander Nübel hat der Klub auch dessen Vertreter Markus Schubert bereits zweimal wieder aus dem Tor genommen. Sie haben so viele Baustellen auf Schalke – und die meisten haben sie selbst aufgemacht.“

Und der einstige Star Borussia Mönchengladbachs und des FC Bayern München wird bei diesen Baustellen sehr deutlich. „Eine davon ist die um den Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies“, meint er. „Denn in Zeiten, in denen Deutschland genau wie die ganze Welt über institutionalisierten Rassismus diskutiert, muss ich an Tönnies denken. Ich denke, man darf schon noch mal fragen, wie ein Verein sich glaubhaft gegen Rassismus positionieren möchte, nachdem der Chef 2019 beim Tag des Handwerks in Paderborn zum Thema ,Unternehmertum mit Verantwortung – Wege in die Zukunft der Lebensmittelerzeugung‘ die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika empfohlen hat.“

Stefan Effenberg zitiert die damaligen Tönnies-Worte: „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren.“ Und er meint: „Die Ethikkommission des DFB hat darauf verzichtet, ein Verfahren einzuleiten. Clemens Tönnies hat selbst lediglich drei Monate freiwillig sein Amt ruhen lassen in der Hoffnung, dass die Zeit seine Aussage vergessen lässt. Aber Rassismus wird eben nicht vergessen.“

Stefan Effenberg: „Wir in Deutschland sind Meister des Totschweigens“

Weiter schreibt Stefan Effenberg: „In der Bundesliga werden Spieler für weit weniger rausgeworfen oder suspendiert. Zuletzt hat Hertha Salomon Kalou rausgeworfen, weil er die Hygieneregeln missachtet hat. Natürlich können wir missachtete Hygieneregeln nicht mit Rassismus vergleichen. Aber Fakt ist: Clemens Tönnies darf bis heute den Verein führen. Für mich ist das ein Unding. Ich habe dafür null Verständnis. Wer sich rassistisch äußert, hat in keiner Funktion eines Vereins etwas zu suchen. So jemand hat in der Bundesliga nichts zu suchen.“

Stefan Effenberg meint, dass „wir in Deutschland Meister der Inkonsequenz und des Totschweigens sind und der Fall Clemens Tönnies für mich das beste Beispiel ist“. Aus heutiger Sicht sei der Umgang mit der Konsequenz, dass Clemens Tönnies heute wieder auf der Tribüne sitze, eine Katastrophe gewesen. (AHa)