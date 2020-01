Fünf Ausfälle, aber drei Neue für das Schalker U-23-Team

Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte der Regionalliga, die am Samstag (14 Uhr) in der Liebelt-Arena an der Wiedenbrücker Straße 83 mit der Partie beim SV Lippstadt 08 beginnen wird, haben die Verantwortlichen der U-23-Fußballer des FC Schalke 04 reagiert und insgesamt drei neue Spieler verpflichtet. Aus der U 21 des 1. FC Köln, des Regionalliga-Fünften, kommen die 20-jährigen Luca Schuler und Calvin Brackelmann, während der 19-jährige Bastian Fröhlich aus der Konkursmasse der SG Wattenscheid 09 stammt.

„Ich bin froh, dass ich sie habe“, sagt Schalkes U-23-Trainer Torsten Fröhling. „Ich bin zufrieden.“ Zumal er gerade in der Defensive umdenken muss, weil sowohl Björn Liebnau (Kreuzbandriss) als auch Jonas Carls – den Profi haben die Königsblauen bekanntlich an den Drittligisten FC Viktoria Köln ausgeliehen – in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen werden. „Wir haben lange geschaut und uns lange beschäftigt“, erzählt der 53-jährige Fußball-Lehrer. „Bei uns ist es so, dass alle zustimmen müssen.“ Und? „Es haben alle zugestimmt.“ Gespannt ist Torsten Fröhling jetzt, ob diese drei neuen Spieler ihr Potenzial auch in den Punktspielen abrufen können. „Sie hatten zuletzt“, sagt er, „nicht viel Praxis.“

Meniskus-Riss: Schalkes Phil Halbauer ist operiert worden

Jedenfalls ist der Schalker U-23-Trainer froh, dass es endlich wieder losgeht, auch wenn er nicht so richtig weiß, was sein Team erwarten und wie der SV Lippstadt 08, der sechs Plätze schlechter platzierte Tabellensiebte, auftreten wird. Weil der Platz bei dieser Witterung aber sehr schwierig zu bespielen sein wird, „denke ich, dass sich die Lippstädter den Verhältnissen anpassen und nicht so viel Klein-Klein von hinten raus spielen werden“, sagt Torsten Fröhling, dem neben den beiden langzeitverletzten Björn Liebnau und Eric Gueye (Schien- und Wadenbeinbruch) drei weitere Akteure fehlen werden.

Phil Halbauer hat einen Meniskus-Riss erlitten und ist am Donnerstag operiert worden, Umar Saho Sarho hat eine Einblutung in den Adduktoren, und Nick Taitague, der zuletzt Stammgast beim Training der Schalker Profis gewesen ist, plagt sich mit einer Sprunggelenk-Verletzung herum. „Er wird“, sagt Torsten Fröhling, „vier bis sechs Wochen fehlen.“

Timo Becker trifft im Hinspiel zur Schalker 1:0-Führung

An das erste Aufeinandertreffen mit den Lippstädtern am 10. August des vergangenen Jahres, das am dritten Spieltag die erste Saisonpartie der Schalker U 23 war, erinnert sich Torsten Fröhling eigentlich gerne. Obwohl am Ende im Bottroper Jahnstadion nur ein 1:1 stand, nachdem Timo Becker für die 1:0-Führung gesorgt hatte.

„Da waren wir ziemlich dominant und haben ein ordentliches Spiel gemacht“, sagt er. Allerdings begann schon damals das, was sich seitdem wie ein roter Faden durch die Saison des Aufsteigers zieht: die schwache Chancenverwertung. Und Torsten Fröhling wünscht sich kaum etwas sehnlicher, als dieses Manko 2020 endlich einmal abzulegen.