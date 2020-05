Fünf weitere Zusagen für den Landesligisten SV Horst 08

Horst. Der Kader der 08er nimmt weiter Formen an. Ilker Murat Berberoglu und vier seiner Mannschaftskollegen wollen weiter am Schollbruch spielen.

Der Kader des Fußball-Landesligisten SV Horst 08 für die Saison 2020/21 bekommt immer mehr Konturen. Den Schwarz-Weißen war es wichtig, den Kern der aktuellen Mannschaft zu halten. Das ist ihnen gelungen. Jetzt zogen fünf weitere Akteure nach.

Besonders froh sind die Horster über die Zusage von Ilker Murat Berberoglu. Der Mittelfeldspieler war in einer eher mäßigen Horster Saison der große Gewinner. Mit 14 Treffern lag er in der Staffel 3 zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs überraschend an erster Stelle der Torjägerliste, noch vor dem Resser Sven Jubt und dem Bueraner Oguzhan Karagüzel.

„Intensive Gespräche“

„Es waren intensive Gespräche mit Ilker Murat Berberoglu nötig, denn mehrere Vereine sind auf ihn aufmerksam geworden“, sagte 08-Vorstandsmitglied Kathrin Vieth. „Wir sind glücklich, dass er auf sein Herz gehört hat und sich zum Bleiben entschieden hat, obwohl ihm attraktive andere Angebote vorlagen.“

Ilker Murat Berberoglu gibt zu, dass er überlegt hatte, nach elf Jahren in Horst mal etwas Neues auszuprobieren. „Aber beim Nachdenken hat es sich einfach nicht richtig gefühlt, den Verein in so einer Situation zu verlassen“, sagt er. „Mein Herz hängt einfach am SV Horst 08.“ Chris Lantermann, Nico Hoffmann, Christian Melchner und Ahmed Dilek bleiben ebenfalls in Horst.