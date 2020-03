Fußballkreis Gelsenkirchen verzichtet auf Verbandsabgaben

Gelsenkirchen. Wie der Kreis mitteilt, müssen Vereine aus Gelsenkirchen, Gladbeck und Kirchhellen in der Rückrunde keine Abgaben an den Verband bezahlen.

Der Fußballkreis Gelsenkirchen, Gladbeck, Kirchhellen kommt seinen Vereinen in der Corona-Krise entgegen: Wie der Vorsitzende Christian Fischer am Mittwoch mitteilte, verzichtet der Kreis in der Rückrunde der aktuellen Saison 2019/20 auf den Einzug von Verbandsabgaben. Damit verfallen für alle Klubs von der Kreisliga bis zur Oberliga sowohl die bisher noch nicht eingezogenen Kosten für das erste Quartal, als auch die anstehenden für das zweite. Zuvor hatten viele Klubs eben jene finanzielle Entlastung gefordert, da aufgrund der mindestens bis zum 19. April andauernden Aussetzung des Spielbetriebs fest eingeplante Einnahmen fehlen.

"Mit dem Abgaben-Verzicht wollen wir den Vereinen zeigen, dass wir auch in dieser schwierigen Situation hinter ihnen stehen", sagte Christian Fischer. Gleichzeitig forderte er aber auch alle anderen in den Vereinen zu Solidarität auf: "Wir haben nun den ersten Schritt gemacht, jetzt sind auch Spieler, Trainer und die weiteren Verantwortlichen in den Klubs gefragt. In vielen Vereinen verzichten sie, sofern das für sie möglich ist, auf ihre Prämien. Diese Solidarität wünsche ich mir überall. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, dass wir diese Situation meistern."