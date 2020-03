Gelsenkirchen Devils - eine teuflische Wundertüte

American Football ist für Heiko Czarnotta eine große Leidenschaft. Früher spielte er selbst bei den Recklinghausen Chargers, schlüpfte dann in die Rolle des Spielertrainers bei den Festspielstädtern und ist mittlerweile insgesamt 24 Jahre als Headcoach tätig. Seine Stationen: Dortmund, Wuppertal, Remscheid. In dieser Saison gibt Czarnotta beim Regionalligisten Gelsenkirchen Devils die Anweisungen. „Das komplette Trainerteam ist neu, dazu haben wir einige neue und einige unerfahrene Spieler. Wir sind eine Wundertüte“, sagt der Trainer.

Nach den ersten Arbeitswochen mit seinen Gelsenkirchen Devils stand jetzt eine Bewährungsprobe gegen den Oberligisten 1. AFC Wuppertal Greyhounds an. Beim sogenannten Scrimmage prallen zwei Teams aus unterschiedlichen Ligen aufeinander, um die im Training einstudierten Spielzüge zu testen und daraus Schlüsse für eine Verfeinerung der Taktik zu ziehen. „Bei diesem Test gibt es keinen Kick-off und auch kein Spielergebnis. Wir haben unter Wettkampfcharakter einfach einige Spielzüge simuliert. Da war ordentlich Feuer drin“, bilanziert der hauptberufliche Polizeibeamte Czarnotta.

Headcoach Heiko Czarnotta (l) mit Devils-Chef Sven Kicza. Foto: Foto: sk

Der Devils-Headcoach sieht bei seinen Jungs schon einige positive Punkte. „Das Passspiel hat gute Ansätze. Die Defense spielt bis auf ein paar kleine Abstimmungsprobleme solide gegen das Laufspiel der gegnerischen Offense. Die Abstimmungsschwierigkeiten sind teilweise der Unerfahrenheit der neuen Spieler geschuldet, daher wird sich das auch legen. Wie unsere Defense auf das Passspiel reagiert, konnten wir leider zu wenig prüfen”, sagt Czarnotta nach dem Trainingsvergleich mit den Greyhounds.

Am 5. April wird es für die Gelsenkirchener, deren Kader aktuell rund 50 Spieler umfasst, etwas ernster. Dann steht der Test gegen die Krefeld Ravens auf dem Programm. „Krefeld wird für uns ein echter Gradmesser. Zwar spielen die Ravens nur in der 5. Liga, haben aber viele Hochkaräter in ihrem Aufgebot. Sie haben in der kommenden Saison einiges vor. Gegen diese Mannschaft zu gewinnen, wird eine Herausforderung für meine Jungs.“

Schwierige Spielklasse

Wohin die Reise mit den Devils in der kommenden Saison geht, lässt sich zwei Monate vor dem Regionalligastart am 2. Mai nur schwer vorhersagen. „Es wird schwer in dieser Spielklasse. Jeden Platz, den wir in der Tabelle klettern können, nehmen wir gerne an“, sagt Heiko Czarnotta über das Niveau und blickt auf die Konkurrenz: „Troisdorf ist als Absteiger neu hinzugekommen und definitiv stark einzuschätzen. Düsseldorf ist ein starker Neuling in unserer Liga. Die beiden ostwestfälischen Klubs aus Bielefeld und Paderborn muss man sicherlich zu den Favoriten in der Regionalliga zählen, weil sie andere Möglichkeiten haben. Gegen Vereine wie Düsseldorf und Köln rechnen wir uns sicherlich etwas aus.“

Scouting, Videos, Tipps

Bis es mit der Meisterschaft los geht, steht für die Gelsenkirchener noch reichlich Arbeit an. Wie lässt sich der wöchentliche Aufwand für den Headcoach zeitlich erfassen? Czarnotta rechnet durch: „Da kommt man schon gut und gerne auf 20 bis 30 Stunden. Wenn es mit der Liga losgeht, wird es noch intensiver, weil man den jeweiligen Gegner beobachtet, Videos erstellt. Wir nehmen jede einzelne Trainingseinheit von uns auf. Dazu schreibt man natürlich die Spieler an, gibt ihnen Feedback und einige Tipps. Nur mit zweimal zwei Stunden Training in der Woche ist es in der Regionalliga nicht getan.“