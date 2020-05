Gelsenkirchen/Gladbeck: Diese Kreisligisten sind nah dran

Saisonabbruch mit Aufsteigern, aber ohne Absteiger: Diese Empfehlung zur Wertung der unterbrochenen Saison wird der Fußball-Ausschuss des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) am Dienstag dem Präsidium und der Ständigen Konferenz geben.

Keine Absteiger vorgesehen

Wie der FLVW am vergangenen Donnerstag mitteilte, sollen von der Kreis- bis zur Oberliga sowohl die erstplatzierten Teams als auch Mannschaften, die einen zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigenden Platz innehaben, aufsteigen. Absteiger sind in dem Vorschlag, der noch auf einem außerordentlichen Verbandstag im Juni bestätigt werden muss, abgesehen von zurückgezogenen Mannschaften nicht vorgesehen.

Wie gejubelt wird, zeigte der SV Hessler 06 im Januar beim Sparkassen-Hallenmasters. Möglicherweise können sich die SV-Kicker bald über den Sprung in die höhere Spielklasse freuen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Für den Kreis 12 (Gelsenkirchen, Gladbeck, Kirchhellen) würde dies bedeuten, dass die Meister der beiden Kreisliga-A-Staffeln, Spvgg Erle 19 und SV Hessler 06, sowie die beiden Erstplatzierten der B- und C-Ligen direkt aufsteigen. Unklar ist allerdings noch, welche Tabelle dabei zurate gezogen wird: die nach der Hinrunde, der Stand zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung am 13. März oder ein Quotient aus den bis zu diesem Tag ausgetragenen Spielen. Unabhängig davon, welcher Weg gewählt wird, können sich einige Teams aber bereits auf einen Aufstieg einstellen: Preußen Sutum II, FC Kickers Ückendorf (Erster und Zweiter KL B2), BV Rentfort IV, YEG Hassel III (Erster und Zweiter KL C1), Erler SV 08 II, Firtinaspor Gelsenkirchen II (Erster und Zweiter KL C2) und VfB Gelsenkirchen (Erster KL C3) würden in jedem der drei Fälle ihre Position halten.

Rechenspiele in der Kreisliga C3

Hinzu kommt der SV Zweckel II aus der Kreisliga B1, der nach der Hinrunde Zweiter war, mittlerweile aber auf Rang eins vorgerückt ist. Da Herbstmeister Schwarz-Weiß Bülse, der aktuell an zweiter Stelle liegt, freiwillig auf den Aufstieg verzichtet, könnte der Tabellendritte BV Rentfort III nachrücken. Rechenspiele braucht es derweil in der Kreisliga C3: Hier haben entweder die Sportfreunde Haverkamp II (aktuelle Tabelle/Quotient) oder YEG Hassel IV (Hinrundentabelle) den zweiten Platz inne.