Gelsenkirchen: Ein Choralsatz wird virtuelles Chorprojekt

Soziale Medien als Musik-Plattform haben in den vergangenen Wochen auch zunehmend Kirchenmusiker für sich entdeckt. Auch für die von ihnen geleiteten Chöre und Ensembles. Oder ebenfalls für potenzielle Konzertbesucher. Gemeinsames Singen und Musizieren fällt in Corona-Zeiten weitgehend flach. Virtuell zusammenwirken, lautet da die Alternative. Und sie findet Zuhörer auf verschiedenen Kanälen.

Mit Gelsenkirchenern einige musikalische Projekte realisiert

„Kirchenmusiker versuchen gerade über kreative Ideen weiter aktiv zu sein, um die Öffentlichkeit zu erreichen. Und Soziale Medien werden dafür auch nach Corona weiter eine große Rolle spielen“, glaubt Andreas Fröhling, Kreiskantor im evangelischen Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid, dass die verordnete Aus-Zeit nachhaltig Wirkung zeigen wird. In den vergangenen Wochen hat er mit anderen Akteuren schon einige musikalische Projekte realisiert. Zu sehen auf You-Tube. Auch der Kirchenkreis ist mit täglichen Andachten längst online. In eine – zumindest lokal – neue Dimension des Zusammenspiels ist nun Thomas Dieker vorgestoßen. Das Ergebnis ist vielstimmig, eingesungen von lauter Solisten.

Die gesangliche Basis lieferte das „Master-Quartett“

Der Sonntag Kantate, der vierte Sonntag nach Ostern im Kirchenjahr, lieferte den Anstoß, für das Projekt, bei dem der Choralsatz „Du meine Seele singe“, ein Werk von Johann Georg Ebeling (1637 - 1676) eingesungen und aufgenommen wurde. Die gesangliche Basis lieferte das „Master-Quartett“, wie Dieker die vier Akteure nennt: Susanne Dieker, Sopran, Susanne Reimann, Alt, Andreas Fröhling, Tenor, und schließlich Bass Thomas Dieker.

Sänger aus dem Freundeskreis und der Kantorei Erle

Der Kirchenmusiker der evangelischen Christus-Kirchengemeinde Buer setzte bei den weiteren Stimmen auf einen bewährten Klangkörper: Sängerinnen und Sänger aus dem Freundeskreis und der Kantorei Erle wirkten mit. Voraussetzung: Smartphone und Computer.

Nachdem Dieker mit dem Quartet die Master-Aufnahme realisiert hatte, verschickte er sie per Mail an die Teilnehmer. Mit Knopf im Ohr begannen sie, dazu ihre Einzelstimmen auf dem Smartphone aufzunehmen. Dieker zählte auf seiner Aufnahme das Tempo vor, Noten und Text waren bekannt. „Bei vielen, glaubt er „sind es sicher viele Versuche gewesen.“ Das Ergebnis und die Resonanz, stellt der Kantor fest, sei positiv. „Es fehlt vielleicht die Freude des direkten gemeinschaftlichen Tuns. Aber es hat dennoch viel Freude gemacht und spiegelt ja im Grunde, was in jedem Chor bei der Probenarbeit passiert“, sagt Dieker. „Es ist eine imaginäre Gemeinschaft entstanden“, findet Fröhling. Durch Dieker hat sie einen Namen – GEKO-Chor, für Gelsenkirchener Online-Chor. Seine Vorstellung: „Auch über die Corona-Auszeit können sich Sängerinnen und Sänger so von zu Hause überregional an zukünftigen Aktionen beteiligen.“

Aus 19 Solostimmen am Rechner eine Einheit geformt

19 Leute haben ihren Part eingesungen, einige sogar in unterschiedlichen Stimmlagen. Dieker hat aus den 19 Solostimmen am Rechner eine Einheit geformt. Der Ebeling-Choralsatz ist am Sonntag, 10. Mai auf der Gemeinde-Homepage zu hören. Fröhling wird „Du meine Seele singe“ auch auf You Tube stellen.