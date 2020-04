Gelsenkirchener Fahrradhändler klagt über Ungerechtigkeit

Ismail Özdemir ist wütend, fühlt sich unfair behandelt. Der 50-jährige ist Chef des Fahrradgeschäftes „B & B Bike“ an der Hauptstraße. Sein Ladenlokal ist reich gefüllt mit Angeboten an Fahrrädern, Ersatzteilen und Zubehörartikeln. Verkaufen durfte er seit Inkrafttreten der Corona-Schutzverordnung nichts, nur reparieren. Er fürchtet um seine Existenz. Branchenfremde Baumärkte und Discounter dürfen Ersatzteile und Zubehör verkaufen, die bei ihm in den Regalen liegen.

Im März beklagte er eine Umsatzlücke von 30.000 Euro gegenüber 2019. Er kritisiert die Coronaschutz-Verordnung, die aus seiner Sicht zum Wettbewerbsnachteil führt. Er kann nicht verstehen, warum Discounter Waren verkaufen können, die nicht zu ihrem Sortiment gehören und dadurch Fachhändlern wie ihm die Existenzgrundlage nehmen dürften. Kunden haben ihm entsprechende Belege über den Kauf von Zubehör- und Ersatzteilen vorgelegt. So wurden Fahrradständer, Schläuche, Schlösser oder Inbusschlüssel bei Real, Action, Aldi oder im Baumarkt erworben.

Lebensmittelhändler dürfen auch branchenfremde Artikel verkaufen

In seinem derzeit noch geschlossenen Ladenlokal an der Hauptstraße in der Gelsenkirchener Altstadt verkauft Ismail Özdemir auch Ersatzteile und Zubehör für Fahrräder. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Ein Kunde brachte mir sein E-Bike zur Reparatur vorbei, das er kurz zuvor bei Aldi für 999 Euro gekauft hatte“, sagte Özdemir. Ihn empört, dass die Landesverordnung diese Verkäufe noch legalisiert. Dort heißt es, dass Verkaufsstellen, beispielsweise im Einzelhandel, auch branchenfremde Artikel verkaufen dürfen, wenn der Schwerpunkt ihres Sortiments der Versorgung mit Lebensmitteln dient. „Warum“, fragt er sich, „hat der Gesetzgeber diese Ungleichbehandlung ermöglicht. Wie sollen wir überleben, wenn wir nicht unserem klassischen Geschäft nachgehen dürfen und stattdessen Verbrauchermärkte unsere Kunden bedienen?“

9000 Euro als Soforthilfe für Kleinunternehmer hat Ismail Özdemir erhalten. Die fixen Kosten bleiben aber – und sind extrem hoch. Viele der Räder im Bestand hat er vorfinanziert. Drei Angestellte sind in Kurzarbeit. Der 50-Jährige muss eine fünfköpfige Familie ernähren. Vor drei Jahren hat er den Meisterbrief erworben, möchte gerne einen Auszubildenden einstellen. Özdemir: „Das kann ich jetzt vergessen.“ Allenfalls drei Monate lang, glaubt er, könne er noch durchhalten.

Fahrradhändler Özdemir ist ein überzeugter Gelsenkirchener

Özdemir liebt Gelsenkirchen, hat den Standort in der Innenstadt bewusst gewählt, weil er von dessen Zukunft überzeugt ist. „Hier ist meine Heimat“, sagt er. Von der Stadt erwarte er Hilfe. Schon dreimal sei er kontrolliert worden, einmal hätte das Amt einen Testkäufer geschickt. Die Verordnung sei leider so, habe man ihm in der Verwaltung gesagt.

Rainer Schiffkowski, Referatsleiter Wirtschaftsförderung, bestätigt den Inhalt der Landesverordnung. Er kann den Unmut von Ismail Özdemir aber verstehen. Er rät dem 50-Jährigen, über Online-Angebote Kunden zu gewinnen und Geschäfte abzuwickeln. So sei die Auslieferung bestellter Waren ebenso möglich wie das Abholen. Die Wirtschaftsförderung unterstütze Betriebe und habe ein starkes Interesse daran, dass sich Gründer hier eine Existenz aufbauen. Der städtische Wirtschaftsförderer will Kontakt zu dem Geschäftsmann aufnehmen, ihn beraten, welche Möglichkeiten sich bieten und ihn zu Ideen inspirieren.

Nach der Coronaschutz-Verordnung ist für Verkaufsstellen, die nicht zur wichtigen Versorgung der Bevölkerung zählen, der Verkauf untersagt. Zulässig ist lediglich der Versandhandel und die Auslieferung bestellter Waren.. Die Abholung bestellter Waren ist nur zulässig, wenn sie unter Beachtung von Schutzmaßnahmen vor Infektionen kontaktfrei erfolgen kann.