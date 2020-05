Gelsensport bittet um Hilfe und startet Corona-Spendenaktion

Gelsenkirchen. „Die Spenden helfen, die Existenz der Gelsenkirchener Vereine zu sichern“, sagt Gelsensport-Geschäftsführer Marco Baron. Hilfe der Bevölkerung.

Seit dem 15. März sind Sportbetrieb und Zusammenkünfte jeglicher Art auf und in Sportanlagen untersagt. Das bedeutet: Der Vereinssport in Gelsenkirchen steht still. Total. Unklar ist bisher noch, wie lange und in welchem Umfang die bestehenden Verbote andauern werden.

Inzwischen deuten bekanntlich zwar erste Anzeichen aus Regierungskreisen auf eine Öffnung des Freiluftsports unter strengen Auflagen hin. Aber? „Wettkämpfe, Veranstaltungen und der Betrieb von Vereinsheimen und -gaststätten werden wohl für einen längeren Zeitraum nicht möglich sein“, sagt Gelsensport-Geschäftsführer Marco Baron. Dies bringt viele gemeinnützige Sportvereine in eine finanzielle Notlage. Aus diesem Grund hat der Stadtsportbund Gelsensport, zu dem rund 200 Vereine gehören, das Spendenprojekt #HelpYourLocalSportsClub ins Leben gerufen und bittet um die Hilfe der Bevölkerung.

Vielfalt des Sports in Gelsenkirchen langfristig erhalten

„Die Spenden helfen, die Existenz der Gelsenkirchener Sportvereine zu sichern“, sagt Marco Baron und weist darauf hin, dass „die ohnehin geringen finanziellen Einnahmen von ehrenamtlich geführten Sportvereinen derzeit ausbleiben und die langfristigen Folgen noch nicht absehbar sind“.

Deshalb soll die Spendenaktion helfen, die Vielfalt des Sports in Gelsenkirchen langfristig zu erhalten und lokale Gemeinschaften zu fördern. Auf der Internetplattform des Spendenprojekts (www.HelpYourLocalSportsClub.de) stehen die Sportklubs selbst im Vordergrund und zeigen, weshalb der Vereinssport nicht nur eine gesellschaftliche Bedeutung für die Gesundheit hat, sondern ebenso für die Bildung und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, für die Integration, die Inklusion sowie vor allem für das soziale Miteinander.

Gelsensport dankt jedem Spender für eine freiwillige finanzielle Zuwendung

Unter den Hashtags #HelpYourLocalSportsClub und #HYLSC können sowohl Sportvereine und Sportler als auch Unterstützer bei Facebook, Instagram und Twitter an der Aktion teilhaben.

„Sportvereine sind unverzichtbar für den Erhalt des sozialen Miteinanders und der Gemeinschaft“, sagt Marco Baron. „Der Vereinssport in Gelsenkirchen lebt von ehrenamtlichem Engagement, Gemeinschaft und Solidarität und benötigt in dieser schweren Krise mehr denn je finanzielle Hilfe, um künftig weiterhin seine sozialpolitische und gesellschaftliche Funktion erfüllen zu können. Gelsensport dankt jeder Spenderin und jedem Spender für eine freiwillige finanzielle Zuwendung, die ausschließlich dem Vereinssport in Gelsenkirchen zugutekommt.“ (AHa)