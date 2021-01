GT Buer: Billard-Sportbetrieb bleibt weiter ausgesetzt

Muss auf seinen nächsten Einsatz am Karambol-Tisch noch länger warten: Matthias Meske vom BC GT Buer.

Herne/Gelsenkirchen. Die Dreiband-Spieler des BC Grüner Tisch Buer müssen weiter auf ihren nächsten Einsatz warten. Der Spielbetrieb ist bis Ende Februar ausgesetzt.

In den Dreiband-Bundesligen wurden erst zwei Doppel-Spieltage in dieser Saison absolviert, im Poolbillard haben einige Mannschaften noch keine Partie bestritten, in der Snooker-Bundesliga gab es noch gar keinen Spieltag.

Auf die nächsten oder ersten Spiele müssen die Teams aber noch weiter warten. Das Präsidium der Deutsche Billard-Union hat auf seiner letzten Sitzung beschlossen, den Einzel- und Mannschaftssportbetrieb auf Bundesebene zunächst weiter bis zum 28. Februar auszusetzen.

So muss auch der Nord auf sein fünftes Saisonspiel warten. Nach der letzten Partie am 4. Oktober rangieren die Bueraner mit vier Punkten auf dem sechsten Platz.

Über weiteres Vorgehen wird Mitte Februar beraten

Die DBU teilt auf ihrer Homepage mit: „Die Bund-Länder-Konferenz will die Corona-Situation Mitte Februar erneut bewerten und über die zukünftigen Maßnahmen entscheiden. Das DBU-Präsidium wartet das Ergebnis dieser Sitzung ab und wird die weitere Vorgehensweise bezüglich der unterbrochenen Saison 2020/2021 auf der nächsten Präsidiumssitzung am 18.02.2021 thematisieren.“

Im Juni soll dann auch eine Entscheidung über die Durchführung oder die Absage der für den Zeitraum 6. bis 14. November geplanten Deutschen Meisterschaften 2021 in Bad Wildungen fallen. Auf der Präsidiumssitzung wurde zudem beschlossen, die für den Zeitraum 6. bis 10. April geplanten Deutschen Jugendmeisterschaften in Bad Wildungen zu verschieben.

Dömer kann sich nur zwei Szenarien vorstellen

Wie es in dieser Saison auf Bundesebene weitergehen soll, weiß auch Markus Dömer nicht. „Das steht noch komplett in den Sternen“, sagt der Sportwart Karambol der DBU. „Es gibt allerdings nur zwei realistische Szenarien: Abbrechen und am 1. Juli neu starten oder die laufende Saison bis zum 30. Juni 2022 verlängern.“ Dömer hat auch eine favorisierte Meinung: „Ich halte Variante zwei für die Wahrscheinlichste.“

Bereits vor der Präsidiumssitzung hatte es eine Videokonferenz mit Vertretern von 14 Landesverbänden, mit dem DBU-Präsidenten sowie dem Vizepräsidenten Sport gegeben, um gemeinsam Möglichkeiten für den Billardsport zu diskutieren und sich mit der Thematik beschäftigt, ob die aktuelle Saison verlängert und damit zu Ende gespielt werden oder sie abgebrochen werden soll.

Nächste Konferenz am 13. Februar

Die Deutsche Billard-Union teilte auf ihrer Homepage mit: „Beides hat Vor- und Nachteile. Bei der Verlängerung der Saison sind viele Sonder-Regelungen erforderlich. Bei einem Abbruch besteht trotzdem noch die Möglichkeit, dass die neue Saison im September 2021 aufgrund immer noch bestehender Einschränkungen noch gar nicht begonnen werden kann. Aktuell kann nicht abgeschätzt werden, wie lange noch mit Einschränkungen im Sportbetrieb gerechnet werden müsse.“ Die nächste Corona-Videokonferenz ist für den 13. Februar geplant.

Weiter ist zu lesen: „Fest steht: Die Entscheidung, ob die Saison verlängert oder abgebrochen werden soll, wird zusammen zwischen Landesverbänden und DBU getroffen. Alle Teilnehmer waren sich einig: Egal, wie die Mehrheit entscheidet, es kann nur ein einheitliches Vorgehen auf Landes- und Bundesebene geben. Es soll kein Flickenteppich entstehen, wie es uns aktuell Landes- und Bundesregierungen vormachen.“

