GT Buers Stefan Galla: „So richtig glaube ich nicht daran“

Für Stefan Galla, Spitzenspieler des Billard-Bundesligisten Grüner Tisch Buer, entschleunigt während der Corona-Unterbrechung. Trotzdem hofft er auf eine baldige Saisonfortsetzung.

Herr Galla, das Coronavirus hat alle im Griff. Auch ihr Verein GT Buer hat seine Räumlichkeiten wegen der Pandemie für einige Wochen geschlossen. Trainieren Sie an einem eigenem Billardtisch zuhause oder wie halten Sie sich in Form?

Stefan Galla: Das ist natürlich im Moment nicht ganz einfach mit dem Training. Bekannte von mir haben einen privaten Billardtisch, den ich sicherlich auch mal nutzen könnte. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass die momentane Pause für mich nicht ganz so schlimm ist. In den letzten Monaten hatte ich sehr viele Termine. Von daher kommt mir diese Pause ganz recht, um wieder in ein paar Wochen neu motiviert zu starten.

Wie sieht Ihr Tagesablauf während der Ausgangsbeschränkung aus? Helfen Sie Verwandten oder anderen Personen beim Einkauf?

Im Moment ist tatsächlich viel freie Zeit. Das nutze für ich für diverse Sachen, die ich sonst bei den vielen Terminen so nicht machen kann. Das ist zum einen, dass ich jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs bin, und zum anderen fahre ich leidenschaftlich gern Motorrad. Das ist bei dem Wetter natürlich auch gut möglich. Und beides ist ja irgendwie ein Einzelsport. Bei jedem Einkauf frage ich, ob ich für jemanden was mitbesorgen kann. Und tue dies dann auch.

Wie sieht ihre Planung für die kommenden Wochen aus? Mussten Sie vielleicht auch schon den geplanten Sommer-Urlaub stornieren?

Ich denke, dass wir in den kommenden Wochen erstmal nur abwarten können, wie es sich alles entwickelt. Im Juni fahre ich normalerweise mit meinen Freunden in den Motorradurlaub. Richtung Süden in das schöne Kroatien. Im Moment ist leider noch nicht abzusehen, ob wir diesen Urlaub machen können. Wir alle freuen uns immer das ganze Jahr auf diesen wirklich speziellen Urlaub. Aber die Hoffnung wollen und sollten wir nicht aufgeben. Und vor allem sollten wir daran glauben, dass es auch wieder besser wird. Und was natürlich extrem wichtig, dass wir alle versuchen, gesund zu bleiben und uns dementsprechend an die momentanen Regeln halten. Auch wenn es sicherlich manchmal schwer ist.

Bis zum 19. April gelten erst einmal die Maßnahmen des Landes NRW, das Zusammenkünfte in Sportvereinen und Sporteinrichtungen untersagt. An dem Tag sollte im Billard eigentlich der letzte Bundesliga-Spieltag stattfinden. Glauben Sie, dass die Saison noch zu Ende gespielt wird?

Ich bin sehr gespannt. Aber irgendwie glaube ich im Moment nicht so richtig daran. In den Niederlanden zum Beispiel ist der Spielbetrieb auf jeden Fall bis zum 1. Juni ausgesetzt. Ich hoffe, dass wir die Saison vielleicht noch zu Ende spielen. Weil ich ja den Verein in diesem Jahr wechsele, würde ich gerne noch spielen und im letzten Heimspiel mich von allen verabschieden und mich für sechs schöne Jahre bei GT Buer bedanken.