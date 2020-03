Hassels Trainer Tim Kochanetzki prangert die Einstellung an

Recklinghausen. „Bei uns fehlte es an allen Ecken und Enden. Wir haben haarsträubende Fehler gemacht“, sagt Trainer Tim Kochanetzki nach dem 1:7 in Stuckenbusch.

Tim Kochanetzki, der Trainer des SC Hassel, war nach dem 1:7-Debakel seines Teams bei den Sportfreunden Stuckenbusch restlos bedient. „Bei uns fehlte es an allen Ecken und Enden. Wir haben haarsträubende Fehler gemacht“, wetterte er. „Es lag nicht am Gegner, dass wir so hoch verloren haben.“

Es sei keine Sache der Aufstellung, sondern der Einstellung gewesen, so Tim Kochanetzki. Einmal so richtig in Fahrt, fügte der Hasseler Coach total frustriert hinzu: „Fußball ist zu einem ganz, ganz großen Teil eine Sache der Einstellung. Und Einstellung fängt am Dienstag beim Training an. Wenn die Einstellung am Dienstag und auch am Donnerstag nicht da ist, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn sie auch am Sonntag nicht da ist.“

Fabian Krieger trifft zum zwischenzeitlichen 1:4

Das 1:0 für die Stuckenbuscher fiel zwar aus abseitsverdächtiger Position, aber das spielte am Ende keine Rolle mehr. Ins Bild passte, dass Pascal Meinberg den völlig verkorksten Nachmittag mit einem Eigentor beendete. Zwischendurch gelang dem eingewechselten Fabian Krieger das Hasseler Ehrentor, nicht aus dem Spiel heraus, sondern aus dem Gewühl zum zwischenzeitlichen 1:4.

Tore: 1:0 (5.), 2:0 Roman Humenscheimer (29.), 3:0 Dustin Augustin (51.), 4:0 Roman Humenscheider (53.), 4:1 Fabian Krieger (56.), 5:1 Riman Humenscheider (59.), 6:1 Justin Kaup (87.), 7:1 Pascal Meinberg (88., Eigentor).

SC Hassel: Schmidt, Lambertz, Uysal, Malkoc, Occhiuzzo, Bödiger (73. P. Meyer), Hövel, Zapka (51. Krieger), Jeremias, Di Bari (66. Winkler), Meinberg. Foto: Oppitz