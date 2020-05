Horster Blitzer rasen durch die Quarantäne-Liga

Gelsenkirchen. Der SV Horst 31 misst sich in der Corona-Zeit online mit anderen Klubs und hat es in fünf Saisons von der siebten in die dritte Liga geschafft.

Die Horster Blitzer haben Tempo aufgenommen. Allerdings nicht im Knipsen von Autofahrern, die die Geschwindigkeitsbegrenzung mal wieder nicht sonderlich ernst nehmen, sondern im Blitzschach. Der SV Horst 31 spielt in der Corona-Krise nämlich in einer virtuellen Quarantäne-Liga mit und ist dort kaum zu bremsen. In den ersten fünf Spielzeiten schafften die Horster viermal den Aufstieg und arbeiteten sich dadurch von der siebten in die dritte Liga hoch. Ehe es von dort in Deutschlands Spitzen-Ligen geht, peilt das Team um Jugendtrainer Okan Karabügül nun jedoch erst einmal den Klassenerhalt an.

Partien dauern nur fünf Minuten

Jener war es auch, der die Idee zur Teilnahme an der von der Internetplattform lichess.org organisierten Liga hatte: „Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir unser Vereinsleben trotz der Kontaktsperre aufrechterhalten und weiterhin zusammen Schach spielen können. Okan ist dann auf diese Seite gestoßen und wir haben uns direkt angemeldet“, erklärt der Horster Vizepräsident Marco Kolmasüß. Im Drei-Tages-Rhythmus treten seine Horster nun immer um 20.15 Uhr gegen die anderen neun Mannschaften der Liga an. Vorher wird gelost, welche Spieler aus den Teams sich duellieren. Da die Horster mit 40 Spielern eine im Vergleich zu ihren Konkurrenten deutlich größere Teilnehmeranzahl vorweisen, werden jedoch nur die Ergebnisse der besten fünf Akteure gewertet.

Viel Zeit zum Überlegen bleibt in den Partien, die übrigens auch live auf der Internetseite übertragen werden, allerdings nicht: Im Blitzschach dauern die Duelle insgesamt nur drei Minuten, pro Zug werden den Spielern zwei Sekunden gutgeschrieben. „Im Durchschnitt dauern die Spiele etwa fünf bis zehn Minuten“, berichtet Marco Kolmasüß. Eine Saison ist daher stets innerhalb eines Abends abgeschlossen. Mittlerweile spielen deutschlandweit bereits über 250 Vereine in der Quarantäne-Liga mit. Wie ambitioniert einige Klubs dabei sind, zeigt die Tatsache, dass auch viele Großmeister in den Teams mitmischen. „Das Niveau ist deshalb extrem hoch“, sagt Marco Kolmasüß.

Langjährige Horster kehren ins Team zurück

Warum die Horster Blitzer dennoch mit derart hohem Tempo durch die Quarantäne-Liga rasen? „Wir haben viele sehr gute Blitzer im Verein“, erläutert der 36-jährige Vizepräsident. Einige von ihnen haben in den vergangenen Jahren nicht mehr für uns spielen können, weil sie weggezogen sind. In der Online-Liga sind sie jetzt aber wieder dabei. Wegen der kurzen Bedenkzeit erhöht sich zudem die Chance, auch gegen vermeintlich bessere Spieler zu gewinnen.“

Auch wenn die Quarantäne-Klasse keine Auswirkungen auf den regulären und aktuell pausierten Spielbetrieb hat, wollen die Horster Blitzer ihren erfolgreichen Weg natürlich fortsetzen. „In der dritten Liga geht es für uns jetzt erstmal um den Klassenerhalt. Wir kümmern uns aber schon um weitere personelle Verstärkung, denn wir haben noch einige gute Spieler, die aus zeitlichen Gründen bisher nicht mitmachen konnten", bekräftigt Marco Kolmasüß. "Wenn das klappt, können wir auch um den Aufstieg in die zweite Liga mitspielen.“ Vorerst heißt es für die Horster Blitzer also: Fuß vom Gas. Und das trifft diesmal auch auf Autofahrer zu, die mal wieder etwas schneller unterwegs sind.