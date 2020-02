Horster Nullnummer in Horsthausen

Das neue Jahr begann für den SV Horst 08 in der Fußball-Landesliga so, wie das alte geendet hatte: mit einem Spiel ohne Gegentreffer. Im Gegensatz zum 3:0 gegen Firtinaspor Herne neun Tage vor Heiligabend blieben die Kicker vom Schollbruch diesmal aber selbst ohne Treffer. Deshalb war Trainer Jens Grembowietz nach dem 0:0 bei der SpVgg Horsthausen eher etwas enttäuscht. „Dieses Spiel hätten wir gewinnen müssen“, meinte er heute Abend nach dem Aufritt seines Teams.

Angesichts der klaren Tormöglichkeiten für die Gäste war das torlose Remis für die SpVgg Horsthausen in der Tat sehr schmeichelhaft. Auch ihr Trainer Marc Gerresheim fand: „Die Horster waren eine Klasse besser als wir.“ Die beste aller Chancen vergab der eingewechselte Baris Aydin, als er in der Schlussphase alleine auf Torhüter Benjamin Carpentier zulief, aber dann aus etwa zwölf Metern knapp am Pfosten vorbeischoss. Zuvor hätten auch Murat Berberoglu, der doch mitwirken konnte, sowie Pascal Roith und Christian Melchner einnetzen müssen.

„Man darf so eine Partie eigentlich nicht 0:0 spielen“, attestierte Jens Grembowietz. Bei aller Enttäuschung, dass nicht alle drei, sondern nur ein Punkt eingesackt werden konnte, sah er aber auch positive Aspekte: „Ich freue mich über unsere Spielanlage, über unsere Einstellung. Noch einmal wird es uns nicht passieren, dass wir so viele klare Möglichkeiten liegen lassen. Dass sie in Horsthausen so verschwenderisch damit umgegangen sind, muss ich den Jungs allerdings vorwerfen.“

Immerhin: Dank des Unentschiedens wahrten die Horster ihren Drei-Punkte-Vorsprung auf die Horsthauser. Und sie haben die Gewissheit: Mit einer solchen Leistung wie an diesem Freitag sind sie kein Kandidat für den Abstieg.

Horst 08: Kurt, Melchner, Köstekci, Roith, Berberoglu, Yavuz (70. Ba. Aydin), Dilek, Hoffmann (46. M. Bouachria), Lantermann, Wening, Seidel.