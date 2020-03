Jens Grembowietz verlängert – aber mit Haken

Trainer Jens Grembowietz und Fußball-Landesligist SV Horst 08 verständigten sich darauf, ihre Zusammenarbeit über diesen Sommer hinaus für eine weitere Saison bis Ende Juni 2021 fortzusetzen. „Es waren intensive und keine einfachen Gespräche“, bestätigt der 33-Jährige, der in seine vierte Spielzeit am Schollbruch gehen wird. „Dass wir zu diesem Ergebnis gekommen sind, war keineswegs selbstverständlich.“

In seinem ersten Jahr in Horst gelang ihm, damals noch zusammen mit Alexander Thamm, der Aufstieg in die Westfalenliga. Es folgte der sofortige Wiederabstieg in die Lan­desliga, in der die Null-Achter in dieser Spielzeit aufpassen müssen, nicht in die Bezirksliga durchgereicht zu werden. „In den vergangenen zwei Jahren wurde beim SV Horst 08 nicht genug gemacht, es sind nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen worden“, sagt Jens Grembowietz. „Dadurch haben wir etwas den Anschluss nach oben verloren.“

Auch Norman Seidel soll bleiben

Der ehemalige Drittliga-Spieler, der im vergangenen Jahr die Trainer-A-Lizenz erworben hat, ist zu ambitioniert, um lediglich den jetzigen Status verwalten zu wollen. „Eine solche Saison wie diese möchte ich nicht noch einmal erleben“, sagt er. „In den Gesprächen mit dem Vorstand ist Einigkeit erzielt worden, dass wir, den Klassenerhalt in der Landesliga vorausgesetzt, die Voraussetzungen schaffen wollen, um in der Saison 2020/21 im oberen Drittel mitmischen zu können. Vom Aufstieg in die Westfalenliga will ich erst einmal gar nicht reden.“

Nach der Vorstellung von Jens Grembowietz soll auch sein Stuff dem SV Horst 08 erhalten bleiben. Deshalb wird auch eine weitere Zusammenarbeit mit Norman Seidel, dem spielenden Co-Trainer, angestrebt. (mik)