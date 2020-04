Jubel in Bottrop und Gelsenkirchen, Gladbeck wartet noch

Die Würfel sind gefallen. Das Präsidium des Westdeutschen Volleyball-Verbandes (WVV) hat entschieden, dass die Saison 2019/2020 abgebrochen wird. Damit können die Aktiven und Verantwortlichen des TV Gladbeck, des TC Gelsenkirchen und der SG Bottrop/Borbeck sehr gut leben. Die beiden letztgenannten Teams stehen nun nämlich jeweils als Aufsteiger in die Frauen-Oberliga fest, und der TV Gladbeck darf hoffen, mit seiner Erstvertretrung in die Frauen-Regionalliga zurückzukehren. „Wir haben alles genau durchgesprochen und geprüft. Das, was wir jetzt beschlossen haben, ist auch juristisch gesichert“, sagt Verbandsspielwart Markus Jahns.

„Das WVV-Präsidium hat in dieser komplizierten Situation eine sehr sehr vernünftige Regelung getroffen, die eigentlich alle Mannschaften zufrieden stellen muss“, sagt Waldemar Zaleski, der Trainer des TV Gladbeck. Sein Team nahm zum Zeitpunkt, als die Saison wegen des Coronavirus ausgesetzt worden ist, in der Oberliga den dritten Tabellenplatz ein. Den Rückstand auf den RC Borken-Hoxfeld II und den TV Hörde hätte der TVG im Restprogramm der Saison noch aufholen können - und deshalb dürfen die Gladbeckerinnen nun darauf spekulieren, in der nächsten Runde in der Regionalliga mitzumischen.

Die Gladbecker Spielerinnen Wiebke Putzmann (7), Maria Rietz (8) und Julia Frohleiks (r.) lauschen den Worten von Trainer Waldemar Zaleski. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Entschieden ist das indes noch nicht. Denn die Regionalliga darf nämlich maximal aus 14 Mannschaften bestehen. In der vorzeitig beendeten Saison 2019/2020 gehörten ihr nur elf Teams an, von denen die ersten drei aufsteigen dürfen und der ASV Senden als Absteiger feststeht. Sollten die drei Topteams in die Dritte Liga gehen, dürften die jeweils ersten drei Mannschaften aus den beiden Oberligen aufsteigen.

Rechenspiele zum Aufstieg

Sollten jedoch die drei Top-Regionalligisten allesamt auf den Sprung in die höhere Klasse verzichten, wären nur vier Startplätze frei. In diesem Fall bliebe der TVG in der Oberliga - vorausgesetzt natürlich, die beiden Erstplatzierten aus den beiden Oberliga-Staffeln nehmen ihr Aufstiegsrecht auch wahr.

„Wir müssen uns also gedulden“, so Zaleski. Außerdem, so der Trainer weiter, müsse in der Volleyballabteilung des TVG darüber befunden werden, ob die Mannschaft im Falle des Falles tatsächlich in die Regionalliga gehen wird oder nicht. „Weil wir uns ja nicht treffen können, werden wir jetzt schnell miteinander telefonieren“, so Waldemar Zaleski. Fest steht dagegen bereits, dass die Zweitvertretung des TVG in der Verbandsliga bleiben darf.