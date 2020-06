Konzept greift: Rot-Weiß Boxer dürfen in ihre Halle zurück

Andreas Wendt, Trainer des Boxvereins Rot-Weiß Buer, ist gut gelaunt. Verständlich: Schließlich hat Gelsensport sein eingereichtes Hygienekonzept bis ins Detail geprüft und für gut befunden. Nach wochenlangem Improvisieren und Trainingseinheiten im Stadtgarten Gelsenkirchen dürfen die Bueraner wieder in ihre Trainingshalle am Brößweg

„Darüber sind wir natürlich sehr froh, aber alle müssen sich exakt an die Vorgaben halten. Vor dem ersten Hallen-Training nach der Corona-Unterbrechung habe ich eine kurze Ansprache gehalten und alle Kids über die Regeln informiert. Zuvor gab es die Infos schon in unserer Whatsapp-Gruppe“, sagt Wendt im Gespräch mit der WAZ.

Wendt ist Trainer und Corona-Beauftragter in Personalunion. Am Wochenende fragt er ab, welche Kids an welchem Tag der nächsten Woche zum Training kommen möchten und erstellt eine entsprechende Liste. Wendt: „So behalten wir immer die Übersicht. Wir haben 15 Kids bei uns im Boxverein. Sie können nicht alle auf einmal zum Training kommen, sondern in kleinen Gruppen. In die Halle darf jeder nur einzeln eintreten, muss sich danach sofort die Hände waschen.“

Andreas Wendt mit seinen Kids beim Training auf der Rasenfläche. „Wir haben versucht, Abwechslung reinzubringen“, sagt der Coach. Foto: Foto: RW Buer

Zur visuellen Unterteilung werden Holzbänke in der Mitte der Halle platziert, die Taschen der Kids werden davor abgestellt. Wendt weist anschließend jedem Trainings-Teilnehmer seine Fläche zu und achtet auf die Einhaltung des Mindestabstands. Partnerboxen, Sparring, Spiele und gemeinsames Nutzen eines Sportgeräts sind aktuell nicht erlaubt. Nur Einzelpersonen dürfen nach Absprache mit dem Coach Sportgeräte aus dem Keller holen. Nach Benutzung werden die Gerätschaften desinfiziert. Die Umkleidekabinen und Duschen bleiben geschlossen.

Desinfizieren, lüften, umsetzen

„Wir sind organisatorisch gut aufgestellt. Ich habe alles an Desinfektions- und Reinigungsmitteln beschafft, was möglich war. Wir lüften die Halle vor und nach dem Training und versuchen, alles umzusetzen. Das Schlimmste wäre, wenn sich bei uns jemand mit dem Coronavirus anstecken würde und über das Training andere Mitglieder anstecken würde. Das wollen wir unbedingt verhindern.“ So gilt die Regel: Wer Schnupfen, Husten oder andere Erkältungssymptome hat, meldet sich vorsorglich vom Training ab. „Meine Jungs und Mädels verstehen, dass wir die Maßnahmen so ergreifen müssen. Zuletzt haben wir draußen im Stadtgarten ein Programm durchgezogen, dort Treppenläufe, Schattenboxen, Grundlagengymnastik und Spurts eingebaut.“

Bis für die Bueraner Boxer richtige Kämpfe anstehen, wird es trotz der Lockerungen noch dauern. Mit Morris Drossel (15), Mario Bachor (18), Gereon Hense (21) und Trainer-Sohn Max Wendt (10) fiebern gleich mehrere RW-Talente ihren Ringauftritten entgegen. „Das geht jetzt nicht so schnell. Meine Einschätzung ist, dass wir eher Anfang 2021 wieder in Kämpfe einsteigen. Die Jungs haben auch lange kein Sparring gemacht, da kann man nicht von Null auf 100 sofort loslegen“, sagt Andreas Wendt und erklärt auch gleich, warum: „Das Distanzgefühl fehlt, wenn man lange nicht geboxt hat. Unsere Sportart ist halt etwas gefährlicher als andere. Da muss man geduldig sein.“