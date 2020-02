Landesliga-Spitzenspiel im Schürenkamp

NRW-Liga

Am Wochenende steht der vierte Spieltag der Rückrunde auf dem Programm und für Tischtennis-NRW-Ligist TB Beckhausen bereits das dritte Heimspiel. Die Beckhausener haben am Sonntag (10 Uhr) die TTF Bönen in der Halle an der Schwalbenstraße zu Gast. Derzeit stehen die Bönener auf Platz vier und haben schon ein kleines Punktepolster auf die Abstiegszone, die bereits mit Platz sieben beginnt. In der Hinrunde konnten sie bei ihrem 9:6 einen sehr glücklichen Sieg feiern, da sie in allen vier Partien, die in den Entscheidungssatz gingen, am Ende knapp die Nase vorn hatten. Der Turnerbund möchte natürlich endlich mal wieder punkten. Das dürfte aber nur möglich sein, wenn alle fit sind und wenn erstmals in der Rückserie die Bestbesetzung zur Verfügung steht.Man darf gespannt sein, ob dem TBB gegen die favorisierten Gäste eine Revanche für die unglückliche Hinspiel-Niederlage gelingt.

Landesliga

Der große Knaller des Wochenendes ist das Top-Spiel der Tischtennis-Landesliga, denn am Samstag (17.30 Uhr) wollen sich Spitzenreiter FC Schalke 04 und der direkte Verfolger TTC MJK Herten im Schürenkamp ein heißes Duell um den Titel liefern. Beide Teams sind noch ungeschlagen, wobei die Hertener allerdings einen Minuspunkt mehr auf ihrem Konto haben. Im Hinspiel gab es ein etwas überraschendes Remis, bei dem die Schalker ständig vorn gelegen hatten und beim 8:4-Zwischenstand bereits wie der sichere Sieger aussahen, am Ende aber den Sack nicht zumachen konnten. Damals waren sie an den oberen drei Brettern klar überlegen. Das sollte eigentlich auch im Rückspiel wieder so sein. Bleibt abzuwarten, ob die anderen Akteure diesmal genügend Zähler beisteuern können, um den Sieg perfekt zu machen. Dann wäre den Königsblauen der Titel, und damit auch der Aufstieg, wohl kaum noch streitig zu machen.

Zum Kellerduell empfängt dagegen der SC Hassel am Samstag den TuS Querenburg in der Halle der Mährfeldschule (18.30 Uhr, Röttgersweg). Beide Mannschaften stehen derzeit auf Plätzen, die am Saisonende den direkten Abstieg bedeuten würden. Die Hasseler haben allerdings einen Vorsprung von drei Punkten. Wenn sie den Anschluss zumindest an die Relegationsplätze nicht verlieren wollen, müssen sie in diesem Match unbedingt punkten, und zwar möglicht doppelt. Das wird aber ganz bestimmt kein leichtes Unterfangen. Die Querenburger haben nämlich in der Rückserie schon einige gute Vorstellungen geboten, wenn auch für sie bisher noch nichts Zählbares herausgesprungen ist. Im Hinspiel hatten die Hasseler am Ende knapp die Nase vorn. Für einen erneuten Sieg werden sie wohl ihre Bestbesetzung aufbieten müssen, und alle Akteure sollten sich möglichst in Topform präsentieren.

Jungen-NRW-Liga

Zum kreisinternen Duell in der Jungen-NRW-Liga empfängt die Jungen-Mannschaft des FC Schalke 04 am Samstag (14 Uhr) den TuS Haltern im Schürenkamp. Die Halterner stehen nur auf Platz neun. Sie konnten sich aber zur Rückserie durch die Rückkehr ihrer früheren Nummer eins deutlich verstärken und hoffen, noch den Klassenerhalt zu schaffen. Auch wenn das Hinspiel eine klare Sache für die Schalker war, wird es diesmal sicherlich deutlich schwieriger. Wenn es am Ende für sie zu einem knappen Sieg reicht, dürften sie wohl sehr zufrieden sein.