Leona Michalski: Ein Turnier zum Lernen

Berlin. Die 17-Jährige kommt bei dem international stark besetzten Turnier in Berlin zweimal in die Top Ten. Bärenstarke Konkurrenz aus Asien.

Leona Michalski ist in diesen Tagen viel unterwegs. Die Badmintonspielerin pendelt nicht nur zwischen dem Stützpunkt in Hamburg, wo sie seit vier Jahren trainiert und im Internat der Eliteschule des Sports lebt, und ihrer Heimat Gelsenkirchen hin und her. Für die 17-Jährige, die zu den größten deutschen Badminton-Talenten zählt, kommen auch immer Spiele mit ihrem Verein Spvgg. Sterkrade-Nord und Turniere hinzu. Gerade erst war sie bei den German Junior in Berlin am Start, bevor es zu einer Trainingswoche zum Bundesstützpunkt der Senioren nach Saarbrücken weiterging.

Die Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften, die German Junior, begannen in diesem Jahr bereits einen Trag früher, so dass im Laufe der Tage die Spieldichte ein wenig reduziert werden konnte. Allerdings mussten die Aktiven aus China wegen des Corona-Virus die Teilnahme in Berlin kurzfristig absagen – die Anwesenheit der Teilnehmer aus vielen anderen asiatischen Ländern machte das Turnier aber nicht einfacher.

Dennoch konnte sich Leona Michalski über den zweimaligen Einzug ins Achtelfinale und damit Platz neun im Endklassement freuen. Doch auch über Platz 17 im Einzel in einem großen Teilnehmerfeld war die Freude groß.

Nach einem sicheren 21:11, 21:7-Sieg gegen die Niederländerin Fenna Laros war das Match gegen die Schweizerin Caroline Racloz gleich eine ganz andere Herausforderung. Michalski machte jedoch die Big Points und setzte sich mit 16:21, 21:10 und 21:19 durch. In der nächsten Runde gegen die Serbin Marija Sudimac (Junioren-Weltranglistenplatz 27) dominierte sie den ersten Satz nach Belieben und gewann diesen mit 21:11. Ab Mitte des zweiten Satzes kippte das Spiel, so dass Leona der Serbin nach 17:21 und 16:21 gratulieren musste.

„Gegen die in der Weltrangliste fast 30 Plätze höher platzierte Serbin habe ich bis Mitte des zweiten Satzes wirklich gut gespielt. Sie hat sich dann immer besser auf mich eingestellt und ich habe dann teils zu wenig Geduld in den Ballwechseln gehabt“, sagte Leona Michalski. „Natürlich hätte ich gerne gewonnen, aber das ist so ein Spiel, aus dem man viel lernen kann. Und genau darum ging es für mich im Einzel bei diesem Turnier.“

Revanche gegen zwei Däninnen

Im Doppel standen Leona Michalski und Thuc Nguyen (Hamburg) nach einem Freilos der dänischen Paarung Simona Pilgaard/ Anna Siess Ryberg gegenüber. Auch bei langen und teils spektakulären Ballwechseln hatten die beiden Deutschen das bessere Ende meist für sich. Mussten sie den Däninnen beim letzten Aufeinandertreffen noch zum Sieg gratulieren, konnten sich die beiden am Ende über einen ungefährdeten 21:14 und 21:15 Sieg freuen. In der nächsten Runde gab es für die beiden gegen die beiden Koreanerinnen Hye Jin Choi und Hee Su Jung aber nichts zu gewinnen und unterlagen mit 12:21 und 15:21. Dennoch konnten sie sich über den neunten Platz riesig freuen. Michalski: „Das Doppel gegen die Koreanerinnen war für uns irgendwie zu spät. Nach einem langen Tag sind wir gar nicht mehr ins Spiel gekommen und konnten leider auch dem hohen Tempo der beiden nichts mehr entgegensetzen. Das ist aber eine Paarung gegen die wir gerne auch noch mal zu normaler Zeit spielen würden.“

In den Finalspielen nur Asiaten

Auch im Mixed gab es für Leona Michalski und Aaron Sonnenschein (Sterkrade-Nord) zunächst ein Freilos. Nach zwei Siegen gegen die Tschechen Martin Dostal/ Lucie Krpatová (21:11, 21:18) und gegen die Deutschen Lars Rügheimer/ Mareike Bittner (21:17, 21:15) war der Einzug in die Runde der letzten 16 sicher. Gegen die an Nummer 16 gesetzte Paarung Ko Shing Hei/ Lui Lok Lok aus Hongkong konnten die beiden zwar gut mithalten, verloren aber mit 16:21 und 16:21.

„Das Mixed gegen die Paarung aus Hong Kong war richtig gut. Die spielen ein extrem hohes Tempo was auch mental sehr beansprucht. Wir haben es leider nicht geschafft, die Konzentration bis zum Ende eines Satzes hoch zu halten – das haben die beiden dann eiskalt ausgenutzt. Aber auch daran werden wir arbeiten“, sagte die 17-Jährige. „Am Ende zweimal unter den Top Ten zu landen, ist natürlich bei einem international so stark besetzten Turnier ein schöner Erfolg.“

In den Finalspielen waren Nicht-Asiaten nicht mehr dabei. Michalski: „Ich habe mir natürlich alle angeschaut. Es ist schon krass, wenn man live verfolgen kann, was die auf dem Court abliefern.“