Leroy Sané: Die Hoeneß-Vision kann Schalke nicht gefallen

München. Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident des FC Bayern, spekuliert bei der Verpflichtung des ehemaligen Schalkers Leroy Sané auf einen Schnäppchenpreis.

Das hört sich für den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 nicht gut an: Es wird immer unwahrscheinlicher, dass der FC Bayern München für Leroy Sané mehr als 50 Millionen Euro Ablösesumme an Manchester City überweisen wird und die Königsblauen vertraglich festgeschriebene zehn Prozent des Verkaufsgewinnes einstreichen können – also zum Beispiel eine Million Euro bei einer Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro.

„Wenn das klappen sollte, dann sind die Preise sicherlich andere als noch vor einem Jahr, weil er da ja noch zwei Jahre Vertrag und noch keinen Kreuzbandriss hatte“, hat Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident des Rekordmeisters, jetzt dem Bayrischen Rundfunk gesagt.

Nachdem sich der FC Bayern München und Leroy Sané, für den die Königsblauen im Jahr 2016 jene 50 Millionen Euro kassiert haben und dessen Vertrag bei den Citizens bis 2021 läuft, nach Sport-Bild-Informationen schon auf einen Vertrag über fünf Jahre geeinigt haben, muss nun die Ablösesumme verhandelt werden. Das Angebot, das Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidžić für den ehemaligen Schalker hinterlegt hat, soll bei 40 Millionen Euro liegen, nachdem einst schon über eine Ablösesumme in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro spekuliert worden ist.

Das gut gefüllte Festgeldkonto ist ein Riesenvorteil des FC Bayern München

Ein Plus für den FC Bayern könnte auch das gut gefüllte Festgeldkonto sein. „Das war immer ein Vorteil und ist jetzt in der Zeit, wo das Geld bei den meisten knapper wird, sogar ein Riesenvorteil“, sagt Uli Hoeneß, der 68-jährige Ehrenpräsident, der hofft, dass Offensiv-Mann Leroy Sané vergleichsweise für einen Schnäppchenpreis in München landen wird. Gerade auch in der jetzigen Phase der Corona-Pandemie.

Dass es zum Wechsel des 24-jährigen gebürtigen Esseners kommen wird, gilt inzwischen als sehr, sehr wahrscheinlich. „Für den FC Bayern und die Bundesliga wäre er ein absolutes Highlight“, hat Damir Smoljan, der Berater Leroy Sanés, in der vergangenen Woche Sport1 verraten. „Leroy ist ein Spieler mit Ambitionen, die Champions League zu gewinnen. Für diesen Traum arbeitet er sehr hart an sich. Ich kann versichern, dass Leroy nach seiner Verletzung topfit zurückkommen wird. Er ist mental und körperlich bereit für allerhöchste Aufgaben.“ (AHa)