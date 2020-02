Rheda-Wiedenbrück. Vor dem Start in die zweite Serie der B-Junioren-Bundesliga haben Schalkes U-17-Fußballer ihr letztes Testspiel gewonnen – mit 4:3 gegen Bremen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Louis Köster macht’s beim Schalker 4:3 über Bremen zweimal

Borussia Mönchengladbach kann kommen. Die U 17 des FC Schalke 04 scheint gut gerüstet zu sein für das erste Meisterschaftsspiel dieses Jahres in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga, in dem sie am kommenden Samstag (15. Februar) um 11 Uhr die Fohlen am Parkstadion zu Gast haben werden. Im letzten Testspiel dieser Vorbereitungsperiode gewann der Knappen-Nachwuchs gegen den Nord-Tabellenvierten SV Werder Bremen in Rheda-Wiedenbrück mit 4:3.

„Die Jungs haben es über weite Strecken sehr gut gemacht“, lobte Schalkes Trainer Frank Fahrenhorst, der auf einige Stammkräfte verzichten musste. „70 der 80 Minuten haben sie das Spiel bestimmt. Nur unmittelbar nach der Pause hatten sie ein paar Probleme.“ Die Königsblauen steckten auch die Gegentreffer, die in der sechsten Minute zum 0:1 und in der 42. Minute zum 1:2 führten, gut weg. „Weil wir nach den Rückstanden die Ruhe bewahrt haben“, fügte ihr Coach zufrieden hinzu.

Noah Heim sorgt für den vierten Schalker Treffer

Leon Walter (12.) sowie Louis Köster (53., 62.) bogen die Partie mit ihren Toren um. Noah Heim erhöhte mit einem weiteren schön herausgespielten Treffer auf 4:2 (72.). Für den Schlussakkord sorgten die Bremer mit dem Tor zum 4:3-Endstand für die königsblauen U-17-Fußballer (76.).

In der Partie am nächsten Samstag gegen Borussia Mönchengladbach müssen sich die Schalker als Tabellenfünfte (32 Punkte und ein Spiel weniger) mit dem sieben Zähler besser platzierten Tabellendritten messen.

Tore: 0:1 Mika Eickhoff (6.), 1:1 Leon Walter (12.), 1:2 Salem Nouwame (42.), 2:2, 2:3 Louis Köster (53., 61.), 2:4 Noah Heim (72.), 3:4 Salem Nouwame (76.).

FC Schalke 04 U 17: Treichel - Walter (61. Ferreira), Weichert, Maurer, Guzy (61. Lanfer) - Jander, Özgen - Heim, Cabrera (61. Özat), Sané (60. Gyamfi) - Musić (41. Köster).