Ludwik Harelik: „Fahrradfahren ist eine Sucht“

50 Kilometer in zwei Stunden – und das auf einem Fahrrad ohne Gangschaltung: Ludwik Harelik gehört mit seinen 65 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen. Dreimal pro Woche spult der Trainer der Reserve von Viktoria Resse (der frühere Trainer von Wacker Gladbeck) sein schweißtreibendes Rad-Workout ab.

Dass er seit drei Jahren zwei künstliche Kniegelenke besitzt, hält Harelik nicht davon ab, sich regelmäßig auf seinem extrem leichten, aber eben nur mit einem Gang ausgestatteten „Fixie“-Bike auszupowern. Im Gegenteil: „Das Fahrradfahren ist wichtig für die Muskulatur. Es entlastet die Knie“, erklärt er. „Wenn ich nach langen Fahrten absteige, meine ich, dass ich wieder Fußball spielen kann. “

Soweit treibt es Harelik dann aber doch nicht mehr. Stattdessen tritt er lieber in die Pedale. Eines ist dem Coach nämlich besonders wichtig: „Bevor ich etwas von meinen Spielern fordere, muss ich mich erst selbst fordern“, sagt er. Wie ernst der frühere Landesliga-Spieler diesen Grundsatz nimmt, zeigt sich in dessen Saisonvorbereitung: „Da baue ich auch immer mindestens eine Fahrrad-Einheit ein. Die Jungs wundern sich dann immer, dass ihr alter Trainer vorneweg fährt“, erzählt Harelik lachend.

Von Scholven nach Feldhausen

6400 Kilometer zeigt der Tacho seines Fixies nach dreieinhalb Jahren an. Hinzu kommt noch die Bilanz der regelmäßigen „Radel-Touren“, wie Harelik die gemütlicheren Ausflüge mit seiner Frau nennt. „Das Fahrradfahren ist inzwischen schon eine Sucht“, sagt er. Doch egal ob sportlich oder entspannt, am häufigsten ist der Coach in den Feldern und Wiesen im Gelsenkirchener Norden anzutreffen: „Die Wege rund um die Buerelterstraße an der Grenze von Scholven zu Dorsten und Bottrop-Feldhausen sind meine absolute Lieblingsstrecke.“ Harelik schiebt die Begründung, warum es ihm in diesem Bereich so besonders gut gefällt, auch gleich hinterher: „Da gibt es fast keine Ampeln und man kann auch nach Dorsten rein- und dort an der Lippe Richtung Marl weiterfahren.“ Zudem hat der Freizeit-Radsportler Harelik noch einen Geheimtipp für alle Besitzer eines Fahrradträgers fürs Auto: „Wenn man auf der Autobahn A1 in Ascheberg abfährt, kann man dort sein Fahrzeug abstellen und anschließend entlang des Flusses Werse bis nach Münster fahren. Das ist auch eine wunderschöne und ruhige Strecke zum Fahrradfahren.“