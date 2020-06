Mark Lamberty soll bei Neustadt für Qualitätszufuhr sorgen

Neustadt. Er hat verschiedene Optionen sondiert und sich dann für A-Kreisligist Union Neustadt entschieden. Mit Mark Lamberty hat die Union einiges vor.

15, 11, 14, 13 - das sind die Platzierungen, die der SV Union Neustadt in der Fußball-Kreisliga A seit dem Wiederaufstieg vor vier Jahren erreicht hat. Ein einstelliger Rang war auch in den letzten Jahren vor dem Abstieg 2013 nicht dabei, aber das soll sich künftig ändern. „Wir wollen nicht mehr unten rumkrebsen“, sagt Frank Freudenstein. „Unser Wunsch ist es, auch mal einstellig abzuschließen.“

Freudenstein wieder in alter Rolle

Frank Freudenstein, das ist der Mann, der die Neustädter in den vergangenen eineinhalb Jahren nach der Trennung von Matthias Brandt trainiert hat. Damals schon eine Notlösung, denn Frank Freudenstein hat seine Bestimmung im Verein eher als Mitglied des Vorstandes gesehen. Künftig kann er sich wieder voll und ganz auf seine Arbeit im Vorstand konzentrieren, denn der SV Union hat einen Nachfolger als Trainer gefunden: Mark Lamberty. Die Mannschaft wurde am Pfingstsamstag beim Trainer-Ausstand von Frank Freudenstein offiziell darüber informiert.

Mark Lamberty war zuletzt dreieinhalb Jahre als Trainer von Westfalia Buer tätig. Unter seiner Regie kehrte der an der Lohmühle beheimatete Traditionsklub vor zwölf Monaten ins Kreis-Oberhaus zurück, trotzdem kam es zu Beginn dieses Jahres zu einer Trennung, die der Coach auch heute noch als „nicht astrein“ bezeichnet. Mark Lamberty wurde zu Beginn dieses Jahres eine Stunde vor Trainingsbeginn der Stuhl vor die Tür gesetzt. „Wir haben die Reißleine gezogen“, erklärte Westfalias Vorsitzender Werner Altenwerth seinerzeit nach einer sportlichen Talfahrt des Klubs. Jetzt also Union Neustadt, also jener Klub, der vor 22 Jahren durch den Zusammenschluss des SV Neu-stadt 73 mit Union Gelsenkirchen entstand.

„Es war das attraktivste Angebot, das ich erhalten habe“, sagt Mark Lamberty, der als Nordstädter erstmals als Trainer den Schritt über den Rhein-Herne-Kanal wagt. Zusammen mit ihm wechselt Christian Lehwald, zuletzt ebenfalls bei Westfalia Buer, als Co-Trainer an die Dessauerstraße.

„Uns war wichtig einen Trainer zu finden, der die Kreisliga A kennt und der auch einige gute Spieler mitbringt“, sagt Frank Freudenstein, „wir haben bereits fünf oder sechs Zugänge, darunter auch einen aus der Bezirksliga. Wir wollen einen neuen Weg gehen und uns, was das Personal anbetrifft, qualitativ verbessern.“

Einen Abgang haben die Neustädter bislang noch nicht verzeichnen müssen, auch der begehrte Waldemar Lech bleibt beim SV Union. Trotzdem muss Mark Lamberty auf einen Akteur verzichten, den er gerne in seinen Reihen gehabt hätte: auf Okan Bingöl. Der Angreifer erlitt im vergangenen Jahr bei einem von ihm nicht verschuldeten Auto-Unfall schwerste Verletzungen. Beide Beine waren gebrochen. Seine Hoffnung, noch einmal auf den Fußballplatz zurückkehren zu können, erfüllte sich nicht.