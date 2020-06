Michael „Piko“ Braun übernimmt die Reserve von Horst 08

Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Fußball-Bezirksliga in der Winterpause der vergangenen Saison plant der SV Horst 08 den Neuaufbau seiner zweiten Mannschaft. Eine wichtige Personalie wurde in dieser Woche geklärt: Michael „Piko“ Braun, zuletzt drei Jahre lang für TuS Gahlen II in der Kreisliga B tätig, übernimmt das Trainer-Amt. Zuvor coachte er auch Arminia Hassel.

Das Gute liegt manchmal so nah, möchte man hinzufügen. Michael Braun ist Inhaber eines Elektrofachgeschäfts auf der Markenstraße in Horst. Zum Training und zu den Spielen hat er es also künftig nicht mehr ganz so weit wie bisher. Wunderdinge werden von ihm am Schollbruch nicht erwartet. Die Rückkehr in den überkreislichen Fußball ist für den SV Horst 08 II kein Thema.

In der Kreisliga A etablieren

„Mit der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga zu spielen, bringt uns nichts“, sagt Vorstandsmitglied Helmut Lauschus. Er hat andere Vorstellungen. „Wir wollen uns“, so fügt er hinzu, „wieder in der Kreisliga A etablieren und, wenn möglich, im oberen Tabellenbereich mitspielen.“

Die Horster planen den Neuaufbau vor allem mit Eigengewächsen aus der letztjährigen A-Junioren-Mannschaft. Übrig gebliebene Spieler, die bereits unter Gianluca Rapisardi als Trainer für die Zweite kickten, sowie einige externe Zugänge sollen ebenfalls den Grundstein legen.