Es gibt ein Thema, das Heinz van Haaren auch nach fast einem halben Jahrhundert stark beschäftigt und verbittert: der Bundesliga-Skandal. In der Schlussphase der Saison 1970/71 wurden mehrere Begegnungen manipuliert, wodurch es Rot-Weiß Oberhausen und Arminia Bielefeld gelang, erstklassig zu bleiben. Auch Schalke 04 war beteiligt, weil einige Spieler von den Bielefeldern einen Betrag von angeblich 40.000 DM annahmen. Die Ostwestfalen erkauften sich dadurch ihren 1:0-Sieg am 17. April 1971 in der Glückauf-Kampfbahn.

Die Schalker Spieler wurden später gesperrt, auch Heinz van Haaren, der aber auch heute noch beteuert: „Ich habe vor dem Spiel nichts mitgekriegt, ich wusste nichts von einer Geldübergabe. Mit mir wäre eine Bestechung nie möglich gewesen.“ Der Mittelfeldspieler blickt auf die Partie zurück: „Wir hatten unter Trainer Slobodan Cendic auch schon in den Wochen zuvor eine schlechte Phase. In der ersten Halbzeit war unsere Leistung gegen Bielefeld noch in Ordnung. Aki Lütkebohmert traf einmal den Pfosten und einmal die Latte. Nach der Pause sind wir dann aber zusammengebrochen.“ Das einzige Tor des Spiels erzielte der spätere Bundesliga-Trainer Gerd Roggensack sieben Minuten vor Schluss.

„Eine Sekunde Sperre ist eine Sekunde zu viel“

In seinem Plädoyer vor dem Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes betonte Heinz van Haaren stets seine Unschuld: „Wenn man mich nur eine Sekunde sperrt, dann ist das eine Sekunde zu viel. Ich werde nichts zugeben, was ich nicht gemacht habe.“ Chefankläger Hans Kindermann erhörte ihn dennoch nicht und sperrte ihn ab April 1973 für zwei Jahre.

Und das, obwohl Staatsanwalt Dieckmann aus Bielefeld zu dem Ergebnis kam, das Ermittlungsverfahren gegen ihn einzustellen. „Mit Schreiben vom 15. April 1974“, wie Heinz van Haaren heute noch belegen kann. Er kennt auch noch die Geschäftsnummer: „57JS255/74“.

Das Urteil des DFB lastet auf Heinz van Haaren auch mit 80 Jahren heute immer noch schwer, weil es sich für ihn wie Rufmord anfühlt. „Meine Frau und mein Sohn André sind in den Jahren danach immer wieder auf den Bundesliga-Skandal angesprochen worden und auch darauf, dass ich ebenfalls beteiligt gewesen sein soll. Das stimmte aber nicht, deshalb wollte mich später auch nicht begnadigen lassen“, sagt Heinz van Haaren. „Ich habe schon oft überlegt, an den DFB zu schreiben und den Leuten in Frankfurt mitzuteilen, was mir mit diesem Urteil angetan wurde.“ (mik)