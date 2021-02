Nächste Absage: S04-U23 gegen Bergisch Gladbach fällt aus

Gelsenkirchen-Schalke. Für Schalkes U23 ist es bereits die vierte Absage in diesem Jahr: Das Heimspiel gegen Bergisch Gladbach findet witterungsbedingt nicht statt.

„Absetzung“, dieses Wort haben die Regionalliga-Fußballer der U23 des FC Schalke 04 in diesem Jahr schon oft gehört. Manchmal kam die Absage der Partie recht kurzfristig, dieses Mal schon zwei Tag vor dem geplanten Spieltermin und auch wenig überraschend.

Die von Torsten Fröhling trainierte Reserve der Königsblauen hätte am Samstag im heimischen Parkstadion gegen den SV Bergisch Gladbach antreten sollen. Die Begegnung wurde am Donnerstag-Mittag aber abgesetzt. Der Grund ist klar: Noch immer ziert in ganz NRW Schnee die Dächer, Straße und Sportplätze.

Wie Schalke auf der Homepage mitteilte, „fällt die Begegnung witterungsbedingt aus“. Ein neuer Termin für die Austragung des Heimspiels gegen den derzeitigen Tabellen-Achtzehnten steht noch nicht fest.

Bereits die vierte Spielabsage in diesem Jahr

Für das Fröhling-Team ist es bereits die vierte Spielabsage in diesem Jahr. Nachdem nicht nur die Partie gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach gleich zweimal abgesetzt werden musste – das Nachholspiel hätte am Mittwoch stattfinden sollen – sondern auch die Begegnung gegen Wegberg-Beeck, die für das vergangene Wochenende geplant war. Neuer Termin für dieses Spiel ist Dienstag, 23. Februar.

Die Schalker Reserve muss also weiterhin darauf warten, nach zwei bitteren Niederlagen, wieder auf dem Platz zu überzeugen. „Die Jungs in dieser Zeit bei Laune zu halten, ist natürlich nicht so einfach. Die wollen spielen und ihr Können auf dem Platz zeigen, das ist doch klar“, hatte Schalkes U23-Coach Torsten Fröhling schon nach der vergangenen Spielabsetzung gesagt. Für seine Mannschaft wäre das nächste planmäßig angesetzte Spiel am Samstag, 20. Februar, beim SV Straelen.

