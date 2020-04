Neu-Oberligist TCG kann auf Meisterurkunde verzichten

Gerd Hemforth nutzte den Donnerstag zu einer ausgedehnten Fahrradtour durch Gelsenkirchen. Zwischendurch warf der Trainer der Volleyball-Frauen des TC Gelsenkirchen einen Blick auf die offizielle Verbandsseite und freute sich über die dort publizierte Entscheidung des Westdeutschen Volleyball-Verbandes.

Der erste Platz, von dem die Grillonen auch ohne Coronavirus-Unterbrechung nicht mehr hätten verdrängt werden können, behält seine Gültigkeit. Der Aufstieg in die Oberliga steht nach langem Schwebezustand also fest. Allerdings gibt es in dieser Saison keinen offiziellen Meister in den Volleyball-Ligen. „Darauf können wir verzichten. Die Meisterurkunde wäre ohnehin nur ein Stück Papier gewesen, das meine Mädels wahrscheinlich noch nicht einmal zu Gesicht bekommen hätten. Der Aufstieg ist der Lohn für unsere geleistete Arbeit. Das ist das, was zählt“, stellt Gerd Hemforth fest.

Die Freude bei seinen Spielerinnen drückte sich in der gemeinsamen Whatsapp-Gruppe aus. „Die Mädels sind natürlich überglücklich, dass wir den Sprung in die Oberliga gepackt haben“, bilanziert Hemforth, der nun selbst auch wieder einen kräftigen Motivationsschub spürt. Bei einem Nicht-Aufstieg, der zwischenzeitlich als Szenario im Raum stand, wäre der erfahrene Trainer ins Grübeln geraten. „Doch das Thema stellt sich ja jetzt nicht mehr. Wir freuen uns auf die Oberliga und wollen dort eine ordentliche Rolle spielen, ohne jetzt zu wissen, wann es überhaupt wieder losgeht“, stellt der Coach fest.

Wann darf trainiert werden?

Hemforth hofft, dass die Corona-Pandemie eingedämmt wird uns es irgendwann „normal“ weitergeht. „Die Frage, die alle beschäftigt ist: Wann darf man wieder gemeinsam trainieren? Ich könnte mir vorstellen, dass in ein paar Wochen Beachvolleyball möglich ist. Da spielen Zwei gegen Zwei im Feld. Wenn das erlaubt wird, könnten wieder intensiver trainieren“, so Hemforth. Im Moment arbeiten seine Spielerinnen für sich im Home-Workout.