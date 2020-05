Niklas Zacharias muss dreifach auf Leidenschaft verzichten

Die Zeit ohne Fußball: Niklas Zacharias erlebt sie in diesen Wochen dreifach. Er muss derzeit wie alle anderen auf die Spiele des FC Schalke 04 und der anderen Mannschaften in der Fußball-Bundesliga verzichten, er darf sich aber immerhin auf den Start der Geisterspiele am kommenden Samstag freuen. Zudem ist er als Trainer des Gelsenkirchener Bezirksligisten Westfalia 04 zur Tatenlosigkeit verurteilt, und außerdem kann er derzeit einer weiteren Leidenschaft nicht nachgehen: seiner Arbeit in einer professionellen Fußballschule, die von Andrei Raducanu, dem Sohn des früheren BVB-Profis Marcel Raducanu, geleitet wird.

Neben seiner Tätigkeit für Westfalia 04 sah man Niklas Zacharias in der Vor-Corona-Zeit mindestens einmal in der Woche auch in einem Event- und Indoor-Freizeitpark an der Almastraße in Gelsenkirchen-Ückendorf. Football Academy Germany – so nennt sich die Fußballschule, „in der“, so Niklas Zacharias, „zusätzliche Talentförderung für Kinder betrieben wird, die in ihren Vereinen unterfordert sind oder sich in bestimmten Bereichen weiterentwickeln möchten“.

Niklas Zacharias: „Ich hatte auch schon Jungs aus Nachwuchsleistungszentren“

Die Zentrale des Unternehmens ist in Dortmund. Neben Gelsenkirchen gibt es noch acht weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen. „Wir waren“, sagt Niklas Zacharias, „die erste Fußballschule, die ihr Angebot nicht nur in den Ferien, sondern täglich unterbreitet.“ Niklas Zacharias ist seit 2010 dabei, er hat sich seitdem auch schon um Kinder aus Südafrika und aus Japan gekümmert, die für sechs Wochen in Deutschland weilten. Das Training findet einzeln oder in Gruppen von maximal zehn Teilnehmern statt.

Paderborns Luca Kilian (vorne) – hier im Zweikampf mit Sebastian Andersson vom 1. FC Union Berlin – war der erste Fußball-Profi in Deutschland, der an Corona erkrankte. Foto: Friso Gentsch / dpa

„Ich hatte auch schon Jungs aus Nachwuchsleistungszentren bei mir“, sagt der Coach von Westfalia 04. Der wohl bekannteste Name: Luca Kilian, derzeit in Diensten des Bundesligisten SC Paderborn 07. Der ehemalige Dortmunder Juniorenspieler war vor kurzem der erste Fußball-Profi in Deutschland, der an Corona erkrankte.

Schwerpunkte sind Athletik, Technik und Koordination

Die Schwerpunkte der Arbeit von Niklas Zacharias liegen in den Bereichen Athletik, Technik und Koordination. Von seiner Arbeit haben nicht nur seine Schützlinge, sondern auch er selbst profitiert. „Ich bin dadurch zu einem besseren Fußballer geworden“, sagt er. „Im Nachwuchsbereich ist eine solche Förderung zumindest in den kleineren Vereinen kaum möglich.“

Derzeit muss seine Leidenschaft für den Fußball unbefriedigt ruhen. Aber untätig ist Niklas Zacharias trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil, nicht zuletzt ebenfalls wegen des Coronavirus. Der 32-Jährige arbeitet nämlich in seinem Hauptberuf als Beamter für die Bezirksregierung Münster in Herten, wo er für Produktsicherheit zuständig ist. „Ich habe momentan relativ viel zu tun, weil ich mich um den Import von Atemschutzmasken, um die Kontrolle von Maschinen und um persönliche Schutzausrüstungen kümmern muss.“

Haupt- und Nebentätigkeit haben eine gewisse Wechselwirkung

Wenn man so will, kann man behaupten, dass seine Haupt- und Nebentätigkeit eine gewisse Wechselwirkung haben. Sollte sich die Pandemie zurückentwickeln, würde er weniger in Herten zu tun haben, aber dafür endlich wieder der Leidenschaft am Ball frönen können. Nicht nur Niklas Zacharias würde sich das wünschen…