Oguz Karagüzel schießt den Spitzenreiter ab

Buer. Die SSV Buer landete in ihrem ersten Spiel nach der Winterpause einen Überraschungscoup und besiegte den Spitzenreiter Wacker Obercastrop 3:0.

Die SSV Buer landete in der Fußball-Landesliga in ihrem ersten Spiel nach der Winterpause einen echten Überraschungscoup. Die Rothosen besiegten den souveränen Spitzenreiter Wacker Obercastrop, der zuvor 15-mal in Folge ungeschlagen geblieben war, verdient mit 3:0 und verbesserten sich auf Rang sechs. „Gegen einen solchen Gegner muss man seine wenigen Torchancen nutzen, und das haben wir getan“, lobte SSV-Trainer Rüdiger Kürschners.

Spieler des Tages war Oguz Karagüzel. Der ehemalige Horster erzielte alle drei Treffer für den Gastgeber. Clever, wie er einen verunglückten Rückpass auf Wackers Torhüter David Scholka ersprintete und zum 1:0 einschob. „Knackpunkt war unser 2:0“, stellte Kürschners fest. „Die Obercastroper zeigten danach nicht mehr die Körpersprache, die nötig gewesen wäre, um der Partie eine Wende zu geben.“ Auch dieser Treffer ging auf das Konto von Oguz Karagüzel. Die Vorarbeit leistete Jan Trampe.

Den Endstand zum 3:0 besorgte der junge Vollblutstürmer nach einer scharfen Hereingabe von Finn Wortmann. Rüdiger Kürschners war aber nicht nur mit seinem Torjäger, sondern mit der gesamten Mannschaft zufrieden. „Das war eine geschlossene Leistung“, meinte er. Auch die Defensive mit Kevin van Holt zwischen den Pfosten trug mit dazu bei. „Hinten standen wir enorm sicher“, fügte Kürschners hinzu. „Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet.“ Der Gast hatte seine beste Phase zu Beginn der zweiten Hälfte. Aber die Power verflog schnell, wohl auch deshalb, weil der Aufstiegsaspirant nicht mit den Wetterverhältnissen zurechtkam - und die Bueraner einen Sahnetag erwischten.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Oguz Karagüzel (32., 68., 75.).

SSV Buer: van Holt, Dziabel, Karagüzel, Sell, Krüger (72. Jozek), Trampe (78. Heinsen), Zoladz, Fink, Müller (82. Jürgensen), Wortmann (85. Tunjic), Sachsenweger.