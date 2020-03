Partie der Schalker U16 ist nichts für schwache Nerven

4:3-Sieg in der Westfalenliga beim FC Iserlohn. Die C-Junioren der SSV Buer liefern die beste Saisonleistung ab, verlieren aber in Hombruch 1:2.

B-Junioren-Westfalenliga

FC Iserlohn – Schalke U16 3:4

Diese Partie in der Westfalenliga der Fußball-B-Junioren war nicht für schwache Nerven. „Am Ende war’s ein hochverdienter Sieg für uns, auch wenn es sich nicht so anhört“, meinte Willi Landgraf, der Trainer der U16 des FC Schalke 04, nach dem 4:3 seiner Mannschaft im Verfolgerduell beim FC Iserlohn.

Er sah eine erste Halbzeit, wie sie einseitiger kaum sein konnte. Sein Team gab den Ton an, lag zur Pause nach Toren von Emmanuel Gyamfi (11.) und Mats Pannewig (37.) aber nur mit 2:0 vorne. „Bis dahin hätten wir mindestens die doppelte Anzahl an Treffern erzielen müssen“, so Willi Landgraf.

Ein individueller Fehler führte nach einer Stunde zum ersten Gegentor und leitete eine nicht für möglich gehaltene Wende ein. Innerhalb der nächsten sechs Minuten glichen die Iserlohner nicht nur mit einem verwandelten Handelfmeter zum 2:2 aus (64.), sondern zogen sogar mit 3:2 in Front (66.).

Aber die Schalker fingen sich wieder. Mats Pannewig egalisierte mit seinem zweiten Torerfolg zum 3:3 (69.), und ein abgefälschter Kopfball von Semih Sarli sorgte für den 4:3-Siegtreffer und damit doch noch für ein glückliches Ende zugunsten der Gäste.

C-Junioren-Landesliga

Die SSV Buer und der SV Horst 08 nähern sich in der Landesliga der Fußball-C-Junioren immer mehr an. Zwischen ihnen liegen nur noch vier Punkte.

Hombrucher SV II – SSV Buer 2:1

Nach dem dritten sieglosen Meisterschaftsspiel hintereinander zeigte SSV Buers Trainer Oktay Güney ein antizyklisches Verhalten. „Ich bin total froh und glücklich“, teilte er nach der 1:2-Niederlage seiner Jungs beim Hombrucher SV II mit. „Meine Mannschaft hat überragend gespielt.“

Dass sie dennoch leer ausging, lag an dem mangelhaften Ausnutzen der Tormöglichkeiten. Es traf lediglich Ayoub Ben Haddaj zum zwischenzeitlichen 1:1 (37.). Die beiden Gegentore fielen in der 31. und 63. Minute, jeweils nach individuellen Fehlern der Bueraner. Oktay Günay konnte das Endergebnis kaum fassen: „Wir haben das wohl beste Spiel in dieser Saison gemacht und die Hombrucher an die Wand gespielt. Deren Trainer Christopher Koch hat sich bei mir entschuldigt, dass seine Mannschaft diese Partie trotzdem gewonnen hat.“ Beide Teams tauschten nach dieser Partie die Plätze: Die Hombrucher sind jetzt Tabellendritter, die SSV Buer ist nur noch Vierter.



SV Horst 08 – SC Verl 3:2

Mit dem dritten Sieg in Folge sollte dem SV Horst 08 ein entscheidender Schritt im Kampf um den Klasserhalt gelungen sein. „Das waren drei wichtige Punkte, mit denen wir nicht unbedingt gerechnet haben“, bekannte 08-Trainer Aygün Köstekci nach dem 3:2-Sieg gegen den Tabellenzweiten SC Verl. Er war froh, dass sein Matchplan aufging. Seine Mannschaft sollte mutig nach vorne spielen, und das hat sie auch getan. Der Lohn: Die beiden frühen Tore zum 1:0 durch Sinan Akkus (8.) und zum 2:0 durch Dogukan Özer (11.). Diesen Vorsprung konnte der Neuling allerdings nicht halten. Der Gast aus Ostwestfalen glich nach Toren in der 15. und 48. Minute zum 2:2 aus.

„Kompliment an die Jungs, dass sie nach diesem Spielverlauf eine tolle Moral gezeigt und doch noch den Sieg eingefahren haben“, so Aygün Köstekci. Den entscheidenden Treffer markierte Gökay Gürez in der 52. Minute.