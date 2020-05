Peter Colmsee ist nicht gut auf Tim Kochanetzki zu sprechen

Gratulationen zum Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga nimmt Geschäftsführer Peter Colmsee von Viktoria Resse an, aber die große Freude bricht bei ihm dabei nicht aus. „Wir hätten es gerne sportlich geregelt“, sagt er. „Aber das ist aufgrund der Corona-Pandemie ja leider derzeit nicht möglich.“ Obwohl sein Klub in der Staffel 3 zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs nur an vorletzter Stelle der Tabelle rangiert, darf er weiterhin in der Landesliga kicken, weil der westfälische Fußball-Verband in dieser Saison den Abstieg ausgesetzt hat.

Die Freude von Peter Colmsee hält sich vielleicht auch deshalb in Grenzen, weil er womöglich bereits an die nächste Saison denkt. Sie wird wahrscheinlich nicht einfacher. Seit dem Aufstieg in die Westfalenliga vor drei Jahren befinden sich die einstigen Höhenflieger vom Emscherbruch in einer Negativspirale. Dem seinerzeit unerwarteten Aufstieg folgten der sofortige Wiederabstieg, im vergangenen Jahr der Landesliga-Klassenerhalt in letzter Minute und nunmehr die Rettung am grünen Tisch.

Peter Colmsee: „Es hat eine Gruppendynamik eingesetzt“

Jetzt, im Jahr des 45-jährigen Bestehens, steht die Viktoria vor einem großen personellen Umbruch und damit wohl vor ganz schwierigen Zeiten. Aus dem aktuellen Kader werden nur vier Spieler in Resse bleiben: Timurcin Güzel und Mikail Birbir, die zu Beginn dieser Saison zur Viktoria gestoßen sind, sowie die im Winter verpflichteten Halil Kilicalp und Philipp Winkler. Der Rest sucht das Weite.

„Es hat eine Gruppendynamik eingesetzt“, sagt Peter Colmsee, der sich keinen Reim darauf machen kann, warum es zu einer in dieser Form noch nie dagewesenen Fluktuation gekommen ist. Ganz besonders schmerzen die Abgänge der langjährigen Stammspieler Sven Jubt, Mike Neumann und Mirko Blaschek.

Vier Spieler wechseln zum Bezirksligisten SC Hassel

Vier andere Spieler, und zwar Tobias Leufke, Lukas Tomanek, Marc Svenßon und Moritz Eckstein, wechseln eine Spielklasse tiefer zum Bezirksligisten und Lokalrivalen SC Hassel. Diese Wechsel sind bei Peter Colmsee sauer aufgestoßen. Er ist deshalb auch nicht gut auf Hassels Trainer Tim Kochanetzki zu sprechen. „Er hat wohl fast jeden Spieler von uns angerufen“, teilt das Resser Urgestein mit. „Ich finde ein solches Verhalten vom SC Hassel nicht gut. Ich würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere weitere Spieler von uns nach Hassel gehen sollte.“

Der künftige Resser Trainer Frank Kandsorra steht als Nachfolger von Frank Conradi vor der Herausforderung, ein völlig neues Team aufbauen zu müssen. Unter den Zugängen sind die Namen von Kevin Englich und von Rückkehrer Robin Albrecht die bekanntesten. Sie wechseln vom VfB Hüls zum Emscherbruch.

Als weitere Zugänge stehen Florian Altmeyer (SV Frömmern), die El-Kasmi-Brüder Mohammed und Lokman (beide Firtinaspor Gelsenkirchen), Devon Rohde (Sportfreunde Wanne), Fabio Battaglia (VfB Günnigfeld), Matthias Büch, Daniel Spielhoff (beide Blau-Weiß Wulfen), Oguzhan Kalayci (SV Horst 08) und Claudius Wieczorek (eigene zweite Mannschaft) fest. „Wenn sich die neue Mannschaft zusammenfügt, bin ich zuversichtlich, dass sie sich in der Landesliga behaupten kann“, glaubt Peter Colmsee. „Das sind charakterlich alles einwandfreie Jungs.“