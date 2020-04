Plan-Änderung: Die SSV Buer verliert Rüdiger Kürschners 

Gelsenkirchen. Aus der geplanten Position als Sportlicher Leiter wird nichts. Rüdiger Kürschners deutet an, andere Vorstellungen als sein Nachfolger zu haben.

War das 2:2 gegen den SuS Kaiserau am 1. März das letzte Spiel von Rüdiger Kürschners als Trainer des Fußball-Landesligisten SSV Buer? Es sieht ganz danach aus, denn es deutet im Moment nichts darauf hin, dass die aktuelle Saison im Amateurfußball fortgesetzt wird. Und ab Juli übernimmt dann ohnehin, so war es bereits im Sommer des vergangenen Jahres abgesprochen, der jetzige A-Junioren-Trainer Misel Zec die erste Mannschaft der Rothosen.

Im Sommer 2019 verkündete SSV Buers Vorsitzender Marcel Denneborg außerdem, dass Rüdiger Kürschners dem Verein erhalten bleiben und ab der Saison 2020/21 als Sportlicher Leiter für die SSV Buer tätig sein werde. Aber daraus wird nichts. „Mir wurde bereits vor einigen Monaten klar, dass es irgendwie nicht passen würde“, macht Rüdiger Kürschners deutlich. Er will zwar nicht ins Detail gehen, aber mit seiner Aussage „Jeder Trainer will seinen eigenen Weg gehen“ nährt er die Spekulation, dass er andere Vorstellungen von der Ausrichtung der ersten Mannschaft hat als sein Trainer-Nachfolger Misel Zec.

Rüdiger Kürschners: „Die SSV Buer ist künftig auch ohne mich gut aufgestellt“

„Die SSV Buer ist künftig auch ohne mich gut aufgestellt“, betont Rüdiger Kürschners. „Sie hat mit Marcel Denneborg und Misel Zec hervorragende Leute, die den sportlichen Bereich abdecken, und ist mit Norman Dauksch und Ralf Gers auch in der Geschäftsführung bestens positioniert. Die machen das schon. Ich verlasse die SSV Buer mit einem guten Gefühl.“

Und wie geht es mit Rüdiger Kürschners weiter? Mit 71 Jahren ist er in einem Alter, in dem auch Trainer im Amateurfußball an den Ruhestand denken. Aber Rüdiger Kürschners ist körperlich noch sehr fit und voller Tatendrang. „Ich lasse alles auf mich zukommen“, sagt er. „Ich denke, die Vereine haben momentan andere Probleme, als sich um einen möglichen neuen Trainer zu kümmern.“

Mit dem FC Erle 68 knapp den Bezirksliga-Aufstieg verpasst

Dass die Trainer-Karriere von Rüdiger Kürschners still und heimlich während der Corona-Zeit enden wird, glaubt niemand. Das würde auch nicht passen zu einem Mann, der länger als jeder andere als Trainer die Amateurfußballszene in Gelsenkirchen geprägt hat. „Es kann nicht sein, dass ausgerechnet diese Saison deine letzte ist, haben Freunde und Bekannte zu mir gesagt“, erzählt der erfahrene Coach mit einem Schmunzeln und erinnert sich zurück an die Zeit, als alles anfing – damals, zu Beginn der 80er Jahre.

Die ersten Schritte als Trainer machte er im Nachwuchsbereich des Middelicher SV. Sein Aufstieg im Herrenbereich begann beim FC Erle 68, einem Klub, den es heute nicht mehr gibt. Mit den 68ern verpasste Rüdiger Kürschners nur knapp den Aufstieg in die Bezirksliga. Später machte er sich auch beim Erler SV 08, bei der STV Horst, bei der SG Hillen, beim VfL Schwerte, beim SC Hassel und beim TSV Marl-Hüls einen Namen. Und so eine Karriere soll mit einem 2:2 gegen den SuS Kaiserau enden?