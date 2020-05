RC Olympia Buer sagt City-Nacht ab – Nachholtermin im Herbst

Wie schon im vergangenen Jahr wird die City-Nacht von Schaffrath nicht am ursprünglich geplanten Termin stattfinden. Während die 26. Auflage sprichwörtlich im Juni 2019 ins Wasser gefallen und im August nachgeholt worden ist, findet die 27. City-Nacht wegen der Corona-Pandemie am 10. Juni nicht statt. Auch die weiteren Etappen der Vivawest-Ruhrpott-Tour – am 28. Juni in Duisburg-Walsum sowie am 12. Juli in Recklinghausen – werden ausfallen. Zunächst einmal.

„Die Radsportfreunde und Radsportler können sich trotzdem freuen“, sagt Michael Zurhausen, der Cheforganisator des Veranstalters RC Olympia Buer. „Wir haben beim Radsportverband Ersatztermine für September und Oktober beantragt. Vor allem die Radrennfahrer und die Hobbysportler, die seit Jahren bei der City-Nacht und der Ruhrpott-Tour dabei sind, sind froh, wenn das über die Grenzen des Ruhrgebiets bekannte Etappen-Radrennen im Herbst nachgeholt wird.“

Das einzige Etappen-Rennen, das 2020 in Deutschland stattfindet

Und es wird nach der Absage der Deutschland-Tour sogar etwas ganz Besonderes. Nämlich? „Die Vivawest-Ruhrpott-Tour in diesem Jahr das einzige Etappen-Rennen, das in Deutschland stattfindet“, sagt Michael Zurhausen. (AHa)