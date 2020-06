Resse 08 holt Torwart Phil Komossa

Preußen Münster, TuS Haltern und SuS Bertlich: Das sind die jüngsten drei Fußballvereine, in denen Phil Komossa das Tor hütete. Nun kommt für den 22-Jährigen eine weitere Station hinzu. Der ambitionierte A-Kreisligist VfL Resse 08 hat sich die Dienste des Keepers gesichert, der als B-Jugendlicher 14 Mal für Münster in der Junioren-Bundesliga zum Einsatz kam. Sein erstes Jahr im Seniorenbereich verbrachte Phil Komossa dann jedoch beim Recklinghäuser Kreisligisten SuS Bertlich, mit dem er 2019 von der B- in die A-Klasse aufstieg.

Der Kontakt zum VfL kam nun über den sportlichen Leiter Udo Wolfsdorff zustande: „Ich habe Phil über den beruflichen Weg kennengelernt. Er ist ein super Torwart“, sagt er. Um den Platz im Tor wird sich Phil Komossa mit Julian Imann (SF Bottrop) streiten. Der Name „Komossa“ wird bei den Ressern in der neuen Saison allerdings gleich zweimal vertreten sein. Auch Phils 19-jähriger Bruder Elias wechselt aus Bertlich an den Emscherbruch. Der Außenverteidiger spielte zuvor ebenfalls für den TuS Haltern und ist bereits der achte Neuzugang des Klubs. „Wir haben unseren Kader jetzt zusammen. Grundsätzlich sind wir so erstmal zufrieden“, sagt Udo Wolfsdorff.