Resse 08 holt zwei ehemalige Viktoria-Spieler

Torwart Julian Imann und Außenverteidiger Tobias Ley wechseln zu den Null-Achtern und kehren somit an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Am Emscherbruch kickten die beiden in früheren Jahren aber nicht für den VfL, sondern für Platznachbar Viktoria Resse. Während der 24-jährige Julian Imann zuletzt beim B-Ligisten Sportfreunde 08/21 Bottrop zwischen den Pfosten stand, stößt der 28-jährige Tobias Ley vom A-Kreisligisten Spvgg Westfalia Buer zum Team von Trainer Markus Schmeling hinzu.

Die eigene Viktoria-Vergangenheit ist jedoch nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden VfL-Neuzugänge: Auch in Sachen Verletzungen mussten beide in der jüngeren Vergangenheit einiges durchmachen. Im Trikot der damals noch in der Bezirksliga spielenden Viktoria riss sich Julian Imann vor einigen Jahren die Patellasehne. Nach einer langen Verletzungspause und anschließender beruflich bedingter Fußballauszeit, kam er über den SC Hassel IV zu den Sportfreunden Bottrop. Tobias Ley riss sich 2016 in Diensten der Spvgg Middelich-Resse das Kreuzband sowie den Innen- und Außenmeniskus. In der neuen Saison sollen sie nun ihren Teil dazu beitragen, dass der aktuelle Tabellenfünfte der Staffel zwei noch näher an die Spitzenplätze herankommt.