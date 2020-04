Resse-Trainer Conradi verlässt sich nicht auf Saisonabbruch

Fußball-Landesligist Viktoria Resse gehört zu den Mannschaften, die in dieser Saison nicht nur wegen des Coronavirus zwischen Hoffen und Bangen schweben. Bei noch zwölf ausstehenden Partien rangieren die Emscherbruch-Kicker an vorletzter Stelle der Tabelle, also auf einem Abstiegsplatz. Auf einen Saisonabbruch und auf eine gnädige Abstiegsregelung will sich Frank Conradi als Trainer nicht verlassen. „Ich bereite mich so vor, als ob die Saison weitergehen wird“, sagt er. „Ich habe sie längst nicht abgeschrieben.“

Der 48-Jährige wird die Resser im Sommer verlassen und zum SV Wanne 11 wechseln. Für seine letzten Wochen und Monate bei der Viktoria hatte er sich vorgenommen, sein Team noch einmal intensiv auf den Klassenerhalt einzuschwören. Das kann jetzt wegen der Pandemie nur noch unter erschwerten Bedingungen erfolgen.

Spieler schicken die Daten ihrer sportlichen Tätigkeiten

Gemeinsames Training, egal in welcher Form, ist derzeit nicht möglich. „Die Jungs haben deshalb die Aufgabe, sich selbst fit zu halten“, teilt der Coach mit. „Sie schicken mir die Daten ihrer sportlichen Tätigkeiten. Natürlich gibt es dort schon Unterschiede. Der eine schickt mehr, der andere halt weniger. In so einer Phase ist jeder für seine Fitness verantwortlich. Da ich selbst sehr aktiv bin, habe ich sogar schon den einen oder anderen beim Laufen getroffen. Für alle ist die Situation nicht einfach.“

Falls es tatsächlich mit der Saison weitergehen sollte, werden auch die Resser zwei Wochen vorher darüber informiert. „In der Zeit bis zum ersten Spiel werde ich dann den Fitness-Stand überprüfen und erkennen, wer was getan hat“, betont Frank Conradi. „Wir benötigen fitte Jungs. Wir haben jetzt fast gegen alle Mannschaften von oben gespielt. Die direkten Duelle mit den Teams auf Augenhöhe kommen also noch. Ich bin nach wie vor fest vom Klassenerhalt überzeugt.“