SC Hassel und Westfalia 04 kommen in Form

Am nächsten Spieltag, am 1. März, treffen der SC Hassel und Westfalia 04 in der Fußball-Bezirksliga aufeinander. Elf Tage vorher testeten beide Teams ihre Form in Freundschaftsspielen. Doch auch Westfalenligist YEG Hassel absolvierte noch einen Test.

Westfalia Herne - YEG Hassel 4:1

Beim Tabellensechzehnten der Oberliga bekam das Westfalenliga-Schlusslicht aus Hassel in der ersten Hälfte die Grenzen aufgezeigt. Zur Halbzeit führte Westfalia Herne nach Toren von Darius Stawski (2.), Nico Pulver (25.), Nicolai Pakowski (33.) und Ikumi Yamashita (34.) bereits mit 4:0. „Wir haben keine gute erste Hälfte gespielt“, stellte auch YEG-Trainer Ahmet Inal fest. Die Jungs waren von der Spielweise der Westfalia überrascht. Herne hat uns gezeigt, was Abstiegskampf ist. Sie waren sehr robust und haben früh gepresst. Wir haben diesen Kampf nicht angenommen.“

Im zweiten Abschnitt steigerten sich die Gäste jedoch und hielten besser dagegen. Trotz einiger guter Chancen reichte es aber nur zu einem Tor von Neuzugang Sky Maximilian Krzysztofiak (59.). Ahmet Inal zog dennoch ein positives Fazit: „Insgesamt war das ein sehr guter Test. Einige Spieler haben sich noch einmal besonders empfohlen.“ Allerdings gab es auch einen Wermutstropfen: Mittelfeldspieler Tolga Cengelcik musste mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgewechselt werden. Die genaue Diagnose soll in den nächsten Tagen folgen.

SC Hassel – Beckhausen 05 3:1

Es war der Abend von Haris Imsirovic. Der vor dieser Saison vom SV Zweckel gekommene Offensivspieler erzielte alle drei Treffer für den SC Hassel beim 3:1 im Testspiel gegen Beckhausen 05 (8., 17., 81.). Trainer Tim Kochanetzki reihte sich allerdings nicht in die Schar der Schulterklopfer ein. „Haris hat das gemacht, was er machen soll: Tore“, gab er zu Protokoll.

Aber natürlich war auch er zufrieden. Nicht nur mit Haris Imsirovic, sondern mit dem Auftreten der gesamten Mannschaft. „Streckenweise hatten wir gute Spielzüge drin“, meinte er. „Ich bin mit dem Engagement einverstanden. Nach zuvor vier Testspiel-Niederlagen in Folge war dieser Sieg auf jeden Fall gut für das Selbstbewusstsein, für die Köpfe. Aber wir sollten ihn auch nicht zu hoch hängen. Es gibt noch einiges zu verbessern, beispielsweise das Zusammenspiel.“ Das einzige Tor für Beckhausen 05 erzielte Edip Erener zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (14.).

Phönix Bochum – Westfalia 04 2:3

Westfalia 04 scheint so langsam wieder auf Kurs zu kommen. „Das war sicherlich eines der besseren Testspiele“, meinte Trainer Niklas Zacharias nach dem 3:2-Sieg seiner Mannschaft beim ebenfalls in der Bezirksliga spielenden SV Phönix Bochum. Die Bismarcker überzeugten vor allem in der ersten Halbzeit. Durch Tobias Ostrowski gingen sie nach 13 Minuten mit 1:0 in Führung. Unmittelbar vor der Pause gelang den Bochumern der Ausgleich zum 1:1.

In der zweiten Hälfte erzielte Sebastian Lempka mit einem 25-Meter-Schuss in den Winkel das 2:1 für Westfalia 04 (62.), aber fast unmittelbar danach konnten die Gastgeber erneut egalisieren (63.). Der 3:2-Siegtreffer für das Team vom Trinenkamp ging auf das Konto von Furkan Kocagöz, der einen Konter über Moritz Krömmelbein erfolgreich abschloss (88.). „Auch wenn wir phasenweise einige Wackler in unserem Spiel hatten, ging dieses Ergebnis in Ordnung“, fand Niklas Zacharias.