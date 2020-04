Schaffraths Stürmer Mark Hühn brennt auf sein Saisondebüt

„Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.“ Das berühmte Zitat des ehemaligen Bundesliga-Stürmers Jürgen „Kobra“ Wegmann könnte man frei interpretiert auch auf Mark Hühn vom SC Schaffrath aus der Fußball-Kreisliga A anwenden. Es wäre nicht an den Fakten vorbei, wenn man dem Angreifer des Tabellensiebten der Staffel 1 Folgendes in den Mund legen würde: „Erst hatte ich Verletzungspech und nach Genesung darf ich trotzdem nicht Fußball spielen.“

Der 26-Jährige hat eine schlimme Verletzungszeit hinter sich. Im Sommer 2018 wechselte er als Hoffnungsträger von Viktoria Resse II zum SC Schaffrath. Im letzten Vorbereitungsspiel vor Beginn der Meisterschaft passierte es dann: Im Testspiel gegen Stoppenberg verdrehte er sich das Knie und musste operiert werden.

Zwei Tore gegen Aufsteiger VfB Kirchhellen

In der Saison 2018/19 kam er nur viermal, insgesamt 315 Minuten, zum Einsatz, unter anderem im Auswärtsspiel beim späteren Meister VfB Kirchhellen, als er zur Halbzeit beim Stande von 0:2 eingewechselt wurde. Er erzielte beide Treffer zum 2:2-Ausgleich, trotzdem verlor der SCS noch mit 2:3. Kurz darauf wurde die zweite Knie-Operation fällig, und im September 2019 folgte die nächste und dritte – und zugleich bis heute die letzte. Jetzt ist er wieder gesundgeschrieben, er brennt darauf, sein Debüt in dieser Spielzeit zu geben. Aber diesmal bremst ihn der Shutdown aufgrund der Corona-Pandemie aus.

„Das ist natürlich schade für den Jungen“, sagt sein Trainer Andreas Pick. „Er ist sicherlich einer der besten Stürmer in der Kreisliga A.“ Auch außerhalb des Platzes hält der SCS-Coach große Stücke auf seinen so leidgeplagten Schützling: „Obwohl er fast zwei Jahre zu einer Spiel- und Trainingspause gezwungen war, gab es wohl keinen Spieler in der Mannschaft, der beim Training und beim Spiel so oft am Platz war wie Mark. Ich freue mich, wenn er nach Corona auf Torejagd für uns gehen kann.“