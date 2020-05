Schaffraths Trainer Andreas Pick holt seinen Wunschspieler

Obwohl Andreas Pick als Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes in diesen Wochen ziemlich ausgelastet ist, hat er in seiner weiteren Funktion als Trainer des Fußball-A-Kreisligisten SC Schaffrath die Zeit gefunden, am Kader für die kommende Saison zu basteln. „Es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit, dem Verein eine sichere Zukunft mit mir und den Jungs zu gewährleisten“, sagt der engagierte Coach.

Um die Gespräche mit seinen jetzigen Spielern und potenziellen Zugängen zu führen, hat er sich der Technik der Videotelefonie bedient. „Man sieht, ich liege nicht auf der faulen Haut“, sagt Andreas Pick und schmunzelt. Besonders stolz ist er, einen Spieler für den SC Schaffrath verpflichtet zu haben, den er als langjährigen Wunschspieler bezeichnet: Josef-Panuponk Kartschall. Der Angreifer wechselt nach zwei Jahren bei Westfalia Buer weiter zur Gecksheide.

20 Spieler des aktuellen Kaders wollen bleiben

„Trotz anderer Angebote konnten wir ihn davon überzeugen, mit uns auf Torejagd zu gehen“, teilt Andreas Pick zufrieden mit. „Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der uns in der sportlichen Entwicklung weiterhelfen wird. Zudem passt er menschlich perfekt zu uns.“ Josef-Panuponk Kartschall soll nicht der einzige Neue des SCS bleiben. „Mit vier weiteren Spielern laufen noch Gespräche. Wegen der Corona-Krise verzögern sie sich leider“, sagt Andreas Pick.

20 Spieler des aktuellen Kaders haben zudem signalisiert, dass sie in Schaffrath bleiben wollen. „Das macht mich wahnsinnig stolz“, betont der Coach. „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Jungs durch die Krise noch enger zusammengewachsen und heiß auf den baldigen Start sind.“ Noch unsicher ist die fußballerische Zukunft von Berat Belge (studienbedingt), Felix Scharwei (gesundheitliche Gründe) und Ogulcan Sönmez (berufliche Gründe).