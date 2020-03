Schalke 04: Burchett und Jahndorf holen Medaillen

Zwei Talente aus der Leichtathletikabteilung des FC Schalke 04 kehrten am Wochenende mit Medaillen von den U16-Hallenmeisterschaften aus Paderborn zurück. Sprinterin Franziska Burchett gewann ihren ersten Westfalenmeistertitel über die 60 Meter in 8,10 Sekunden vor der Paderbornerin Katie Czok (8,19). Im Vorlauf hatte Burchett mit 8,13 Sekunden bereits ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Vor wenigen Wochen war Burchett, die parallel auch für den niederländischen Verein AV Sparta an den Start geht, in 7,76 Sekunden niederländische Junioren-Meisterin geworden. Burchett wohnt zwar mit ihren Eltern in den Niederlanden, ist aber deutsche Staatsbürgerin.

Jahndorf räumt doppelt ab

Schalkes Nachwuchsmann Maximilian Jahndorf übersprang bei den Hallenmeisterschaften in Paderborn im Hochsprung die 1,58- Meter-Marke. Dazu lief er die 60 Meter Hürden in 9,71 Sekunden. Im Vorlauf hatte sich Jahndorf in der Zeit von 10,17 Sekunden für das Finale qualifiziert. Sein Lohn für die gezeigten Leistungen: Jahndorf durfte zweimal aufs Treppchen. Sowohl im Hochsprung als auch beim Hürdenlauf schnappte er sich jeweils die Bronzemedaillen bei seiner ersten Meisterschaft.