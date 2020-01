Schalke 04: Schock für starken Sprinter Lewandowski

Kurz durchschnaufen, Glückwünsche der Konkurrenz entgegennehmen, den Applaus des Publikums aufsaugen, die Anspannung abfallen lassen. Schalkes Sprinter Mateusz Lewandowski genoss den Moment bei den NRW-Hallenmeisterschaften in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle, bis ihn rund 15 Minuten nach seinem überragenden 400-Meter-Lauf der Schock traf. Lewandowski wurde wegen eines Fehlers disqualifiziert.

Eine Kampfrichterin war der Ansicht, dass Lewandowski mit seinem Fuß in einer Kurve die Linie der benachbarten Bahn betreten hat. Schalke 04 legte daraufhin Protest ein. Für Lewandowski begann auf der Tribüne ein langes Warten, bis schließlich die Rückmeldung kam, dass seine Disqualifikation bestehen bleibt. „Mateusz war natürlich tief enttäuscht, zumal er eine ganz starke Leistung gezeigt und in der Halle für großes Staunen gesorgt hatte“, sagt S04-Trainer Timo Krampen. Lewandowski rannte in 48,95 Sekunden über die Ziellinie.

Wäre sein 400-Meter-Lauf gewertet worden, hätte das Schalker Talent in der U20-Hallen-Bestenliste des noch jungen Jahres 2020 ganz klar den ersten Platz eingenommen. Dort rangiert bisher Malik Skupin-Alta (LG Offenburg), der die 400 Meter in der Halle in 50,57 Sekunden gelaufen ist. Im letzten Jahr schaffte der Chemnitzer Aurelio Maulana die schnellste Hallenzeit (49,30). „Wir haben die Entscheidung akzeptiert, auch wenn sie sehr, sehr ärgerlich war“, stellt Timo Krampen fest und gibt sich kämpferisch: „Wir gehen mit der Gewissheit in die nächsten Wettkämpfe, dass Mateusz so starke Zeiten laufen und sich gegen die Konkurrenz behaupten kann.“

Schalker Staffel trat nicht an

Da sich das Schalker Talent über die 400 Meter dermaßen auspowerte und dann nach der Disqualifikation noch mental down war, entschied sich Timo Krampen gegen einen Staffel-Einsatz von Lewandowski. Da sich Gregorie Kunz zudem mit einem fiebrigen Infekt abgemeldet hatte, sagten die Schalker ihre Staffel-Teilnahme in Dortmund ab.

Schalkes Lilly Kaden setzt sich über 60 Meter vor Fabienne Fliedner durch. Foto: Foto: Wolfgang Birkenstock

rfreulich: Schalkes Neuzugang Lilly Kaden holte sich über die 60 Meter die Goldmedaille in 7,56 Sekunden vor der Wattenscheiderin Fabienne Fliedner und Cynthia Kwofie (Bayer Uerdingen/Dormagen), die beide in 7,64 Sekunden über die Ziellinie sprinteten. „Lilly hat ihren zweiten Wettkampf für uns bestritten. Beim letzten Mal fehlte ihr eine hundertstel Sekunde zu Platz zwei. Jetzt hat sie sich im Startbereich deutlich gesteigert und sich riesig über den Erfolg gefreut“, bilanziert Schalkes Trainer.

Etwas Pech hatte Suleyman Ali bei der männlichen Jugend U18. Im Vorlauf wurde er mit 7,92 Sekunden über 60 Meter Siebter und verpasste damit den Endlauf. Im Kugelstoßen bei der weiblichen Jugend U18 kam Schalkes Katharina Winkelmann mit 12,05 Metern auf Platz fünf. „Kathi fehlte nicht viel zu den Medaillenrängen, aber auch nicht viel zu Platz acht. Kathi ist auf einem guten Weg“, sagt Krampen.

Nicht in Dortmund, sondern in Apeldorn feierte Franziska Burchett einen tollen Erfolg bei den C2-Junioren. Burchett, die mit ihren Eltern in den Niederlanden wohnt und sowohl für Schalke als auch für TV Sparta startet, wurde in 7,76 Sekunden über 60 Meter niederländische Meisterin. Krampen: „Eine Klasse-Leistung. Damit hat Franziska die Norm für die deutsche U20-Hallenmeisterschaft erfüllt.“