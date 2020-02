Schalke fährt ohne Druck zum Tabellenzweiten

Schalke. Die Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 haben am Samstagabend eine schwere Aufgabe vor der Brust. Sie treten beim Tabellenzweiten SF Loxten an.

Sebastian Hosenfelder schwärmt fast ein wenig, wenn er über die Spielstätte des nächsten Gegners spricht. „Das ist eine tolle Halle und immer eine Reise wert. Sie ist bei den Partien auch immer gut gefüllt. Es macht einfach Spaß, dort zu spielen“, sagt der Trainer der Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 über die Sparkassen-Arena in Versmold. Dort treffen die Königsblauen am Samstagabend (18 Uhr) auf die Sportfreunde Loxten.

Doch mit Beginn der Partie soll der Spaß eigentlich aufhören. Denn die Schalker wollen sich für die Niederlage in der Hinrunde revanchieren. Im Schürenkamp verloren sie gegen Loxten mit 21:30. „Das war unser schlechtestes Spiel in dieser Saison“, so Hosenfelder. Einfach wird die Aufgabe für ihn und sein Team allerdings nicht. Denn Schalke als Tabellenzehnter trifft auf den Tabellenzweiten, der in dieser Saison erst zwei Niederlagen kassiert hat. Und in diesem Jahr haben die Loxtener alle fünf Partien gewonnen.

„Die stehen zurecht da oben. Sie haben viele gute Spieler. Gegen Gladbeck lagen sie in der ersten Halbzeit mit acht Toren zurück, gewannen aber am Ende noch mit 34:31“, sagt Sebastian Hosenfelder. Der Schalker Coach hat sich aber „ein, zwei Punkte ausgedacht, um den Gegner zu knacken“.

Damit das auch funktioniert, muss seine Mannschaft aber mit ihren Stärken aufwarten. „Die Abwehr muss funktionieren. Dann können wir im Angriff auch etwas probieren“, so Hosenfelder. „Aber es muss schon viel zusammenkommen, um etwas mitzunehmen.“ Dabei hat sein Team doch eigentlich gar keinen Druck. „Wir sind fünf Punkte vor den Abstiegsplätzen. Bei diesem Spiel schauen wir nicht auf die Tabelle.“ Und vielleicht fahren die Schalker dann am Ende mit Bonuspunkten heim.